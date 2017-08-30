Сюжет 100 монологов о революции

Что утратила и что обрела Россия в 1917 году? Размышления читателей «ОГ».

Борис Зырянов, председатель регионального отделения Партии Роста в Свердловской области:

— Любая революция, связанная с кардинальными сломами в обществе, — это всегда плохо. С революцией 1917-го мы выпали из мировой экономической системы. Правда, Россия всегда была противопоставлена западной цивилизации, тем не менее выпадение было резкое и продлилось целое поколение. Россия потеряла множество людей, экономика была провалена.

И хотя явные провалы неоднократно преодолевались — а страна падала в пропасть раз за разом: после Гражданской войны, после Великой Отечественной — полностью компенсировать ущерб так и не удалось. Например, что касается экономики, уравнительная система, действовавшая в Советском Союзе, просто не позволяла достигнуть значительных успехов. Интересно, что когда дела шли совсем плохо, власть делала ставку на частную инициативу, давала послабления бизнесу. В результате товарный дефицит резко сокращался, люди начинали жить лучше. Но, к сожалению, власть не могла делиться экономическими достижениями с бизнесом и снова начинала закручивать гайки. Мы видели это и на примере НЭПа, и в хрущёвский период. Также я бы отметил, что в царский период правящий класс был теснее интегрирован с людьми, которые действительно двигали экономику вперёд, что, на мой взгляд, было правильно. Например, все крупные промышленники и учёные получали дворянские титулы и общественное признание.

Но вместе с тем, я считаю, надо видеть и позитивные результаты от произведённого социального эксперимента. В частности, Россия продемонстрировала миру колоссальные прорывы духа. В отличие от американцев, которые взорвали первую атомную бомбу, мы запустили первую в мире мирную электростанцию в Обнинске, которая до сих пор «дышит». Наша космическая программа существенно превосходила американскую во многих отношениях. Программа «Буран», которую, к сожалению, позднее сократили, была более продвинутая, чем программа сегодняшних американских шаттлов. А ещё — мы были самой читающей страной в мире. Молодому поколению сейчас трудно представить, что книга для нас действительно была лучшим подарком. К сожалению, мы променяли всё это на яркое и красивое, но малодуховное общество потребления.

Сейчас важно попытаться наверстать, восстановить упущенное и утраченное. Восстановить престижность производящих профессий — предпринимателей, промышленников, рабочих, подумать над возрождением интереса общества к науке и научному труду. Пока я не вижу, чтобы государство ставило перед собой такие цели. Я не думаю, что это правильно в долгосрочной перспективе для России.