В Екатеринбурге освятили новый храм Порт-Артурской иконы Богоматери

Новый храм находится на пересечении улиц Восточной - Шевченко. Фото: Павел Ворожцов

Церковь построена на пересечении улиц Восточная и Шевченко. Первый камень храма был заложен в 2010 году во время визита в Екатеринбург Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Главная святыня храма — копия списка чудотворной иконы Божией Матери «Порт-Артурская». По преданию, в начале XX века Богородица явилась во сне старому матросу, участнику обороны Севастополя, предупредила о грядущей русско- японской войне, велела изготовить икону и отправить её в крепость Порт-Артур, обещая покровительство в сражениях и победу русской армии. Икону изготовили в Киево-Печерской лавре, но в назначенное место доставить не смогли. Сегодня икона особо почитается в среде верующих и считается покровительницей военных и моряков, поэтому в России создано несколько храмов в её честь.

Прихожане называют новый храм «духовным форпостом», «духовной крепостью». Подобно тому, как Порт-Артур был расположен на восточных рубежах нашей отчизны, так и екатеринбургский храм Порт-Артурской иконы Божией Матери расположен на улице Восточной.

Фото: Павел Ворожцов

На сегодняшний день храм благоустроен изнутри, завершены внешние отделочные работы и возведён иконостас.

Фото: Павел Ворожцов

Митрополит Кирилл благословил присутствующих и поздравил их с появлением нового храма, которых, по его мнению, в городе не достаточно.

Фото: Павел Ворожцов

Освящение храма началось в 09:00 и собрало огромное количество людей. Некоторым прихожанам пришлось ждать окончания обряда за пределами храма, слушая песнопения через колонки.

Фото: Павел Ворожцов

Праздник сопровождал мужской акапельный хор Екатеринбургской духовной семинарии, которому с удовольствием подпевали прихожане.

Фото: Павел Ворожцов

Баси Хафиз, в крещении названный Харисим, несколько лет назад приехал в Екатеринбург из Судана учиться в УрФУ. Но неожиданная любовь к православной вере направила студента прямиком в духовную семинарию. Теперь Харисим иподиакон. В день освящения он также помогал владыке в проведении службы.

Фото: Павел Ворожцов

После обряда освящения митрополит Кирилл провёл богослужение. Во время молитвы вспомнили и тех, кто пал в русско-японской войне.

Фото: Павел Ворожцов