Список важных дел садовода на сентябрь

Собранную картошку нужно просушить на солнце. Фото: Алексей Кунилов

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Наступление сентября для садоводов означает активный сбор урожая и подготовку некоторых культур к зимовке. Правильно проведённая осень на даче — это залог урожайного сезона в следующем году. «ОГ» составила список дел садовода вместе с профессором Уральского государственного аграрного университета, доктором сельскохозяйственных наук Анной Юриной и директором Свердловской селекционной станции садоводства Татьяной Слепневой.

Уборочные работы. В первую очередь надо позаботиться о сборе картофеля до заморозка и дождей. Выкопанные клубни необходимо на время оставить на солнце, и только после этого убрать на хранение в погреб. Затем можно браться за сбор чеснока, лука и моркови.

Зелень на выгонку. Наш организм требует питательных веществ и витаминов круглый год. Восполнить баланс можно зеленью. Выкопанные корни петрушки, сельдерея, моркови обеспечат садовода зелёным «конвейером» на всю зиму. При уборке корнеплодов на выгонку важно оставить 1–1,5 см ботвы, чтобы дать будущей зелени точку роста. После сбора корнеплоды складывают на хранение так, чтобы они не высохли. Зимой эти корни сажают в горшок и выращивают зелень прямо на подоконнике.

Плодовые деревья. Сентябрь — благоприятный период для посадки яблонь. Выкапывается посадочная яма, заправляется перегноем и чернозёмом. Также добавляются фосфорно-калийные удобрения. После этого в яму помещается саженец. Не возбраняется подкормка уже посаженных взрослых яблонь. Для этого фосфорно-калийные удобрения рассыпаются под деревом.

Цветы. Не менее важной в сентябре является посадка весенних луковичных растений (лилии, нарциссы, гиацинты). На грядке необходимо проделать круглые отверстия глубиной от 10 до 20 см. Затем насыпать песка и немного перегноя, после чего в ямку опускается луковица и забрасывается грунтом.

Кустарники. Перед тем как оставить сад на зимний отдых, у кустов малины обрезают сухие, коричневые ветки. Оставшуюся зелень обвязывают пучком и пригибают к земле. Подстричь нужно кусты смородины.

Озимые посевы. Секрет раннего урожая — посадка культур в замёрзшую почву. Для озимых посевов годится морковь. После заморозка её сухими семенами засеивают грядку. Озимый посев чеснока требует подготовки. Его просушивают и разбирают на зубчики. Грунт для его посадки должен быть рыхлым, поэтому при подготовке грядки в почву добавляют опилки. Некоторые в конце сентября сажают лук-севок. Сажают его обычно плотно, без промежутков. С наступлением морозов укрывают слоем перегноя.