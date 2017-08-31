Ирина Безрукова рассказала «ОГ» об искусстве тифлокомментирования

Фото: Владимир Мартьянов

В Екатеринбурге завершила работу Третья летняя международная школа тифлокомментирования. Почётным гостем форума стала актриса театра и кино Ирина Безрукова, инициатор внедрения технологии тифлокомментирования в российском театре.

Несколько лет назад её муж, популярный актёр и руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков, поставил задачу сделать театральное искусство доступным для людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для слепых. А в конце 2013 года состоялась необычная премьера: спектакль «Пушкин» был продемонстрирован со специальными пояснениями для слепых и слабовидящих. Подготовила и осуществила тифлокомментарии Ирина Безрукова. Московский губернский театр единственный в России готовит спектакли в таком формате. Сейчас в репертуаре уже девять подобных спектаклей — шесть взрослых и три детских. В штате театра пять тифлокомментаторов.

Ирина Безрукова: «В справочнике профессий Минтруда специальность«тифлокомментатор» должна появиться в 2018 году». Фото: Владимир Мартьянов

— Незрячие приходят в зрительный зал вместе с обычными зрителями. На входе им выдают маленькие наушники на одно ухо, чтобы слушать пояснительный текст. Вторым ухом они слушают, что происходит на сцене. Тифлокомментатор находится в кабинке, установленной в зрительном зале. Он работает даже в том случае, если в зале есть хотя бы один слепой зритель, но в среднем у нас бывает порядка 30 таких зрителей, — рассказала Ирина Безрукова.

По её словам, тифлокомментарии должны включать воображение слепого человека, чтобы он представил, что происходит на сцене и испытал те же эмоции, что и остальная публика. Допустим, если герой обнимает героиню, необходимо пояснить, как он это делает — страстно, нежно или властно. В то же время фразы должны быть предельно лаконичны, так как комментировать можно только в моменты, когда молчат актёры.

— В какой-то степени это похоже на трансляцию футбольного матча, с той разницей, что тифлокомментатор не должен быть очень эмоциональным, чтобы не тянуть одеяло на себя, перекрывая работу актёров. Но если описываешь сцену боя или катастрофы, нельзя оставаться равнодушным. Важно правильно подбирать лексику, чтобы избежать двойных смыслов. К примеру, фраза «Загорелся абажур» недопустима: можно представить, что зажёгся свет, или вообразить, что начался пожар. Одним словом, тифлокомментирование — это целое искусство, — подчеркнула гостья форума.

Получить специальность тифлокомментатора в нашей стране можно только в Институте профессиональной реабилитации и подготовки персонала Всероссийского общества слепых «Реакомп». На сегодняшний день в России всего 35 дипломированных специалистов (с учётом выпускников 2017 года).

Между тем все люди, окружающие незрячих, начиная с мамы и папы, в определённой степени выполняют роль тифлокомментаторов. Специально для «ОГ» Ирина Безрукова рассказала, как они могут помочь воспринимать мир тем, кто лишён зрения.

— Если в семье растёт слепой ребёнок, родители лучше других понимают, в каких описаниях он нуждается, — отметила она. — Я бы посоветовала им, закрыв глаза, посмотреть несколько фильмов с тифлокомментариями, чтобы почувствовать и понять, как слова рождают образы. Говорить с незрячими о цвете сложно, но это нужно делать. Из общения с ними я поняла, что «синий», «жёлтый», «зелёный» такие люди воспринимают на тактильном уровне. Красный для них — тёплый броский, а серый — затёртый. Люди с проблемами зрения имеют очень тонкий слух, поэтому не нужно говорить с ними слишком громко.

Мобильное приложение Во время III Летней международной школы тифлокомментирования состоялась презентация мобильного приложения «Тифлокомментатор». С его помощью как дома, так и в любом кинотеатре можно посмотреть со специальными комментариями такие фильмы, как «Притяжение», «Викинг», «Чародеи», «Несмотря ни на что», «Гарри Поттер и тайная комната», «Зверополис». Синхронизация производится автоматически по звуковому сигналу, получаемому с микрофона. Приложение можно использовать на смартфонах с операционной системой Android версии 4.0 и выше. Кстати Почётными гостями форума стали также эксперт по тифлокомментированию из Франции Кэтрин Лажуди-Рокуин, которая рассказала, как создаются тифлокомментарии к кинофильмам и комиксам, а также вице-президент французской ассоциации слепых Марк Афран. — Во Франции закон обязывает десять основных телеканалов еженедельно показывать по две передачи с тифлокомментариями. Также в нашей стране насчитывается 300 кинозалов, оборудованных для использования этой технологии, — отметил он.