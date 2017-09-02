До революции государство вкладывало большие деньги в постройку доходных домов, где 80 (!) процентов населения снимали себе жильё

Сюжет 100 монологов о революции

Что утратила и что обрела Россия в 1917 году? Размышления читателей «ОГ».

Светлана Норина, агент по недвижимости, г. Екатеринбург:

— Революция не возникает на пустом месте. В 1917-м многие факторы сыграли свою роль: Первая мировая война, пришедшие с Запада идеи марксизма, неспособность царской власти влиться в новое течение жизни — а ведь в мире происходили глобальные изменения… Но не всё так плохо было при царизме. В частности, до революции государство вкладывало большие деньги в постройку доходных домов, где 80 (!) процентов населения снимали жильё. Причём как банкиры, так и рабочие. Дореволюционный рынок жилья пользовался многими видами экономических отношений, которые мы больше знаем как современные: купля-продажа, найм, посредничество.

Хорошим примером дореволюционных рыночных отношений были дачи. Ещё Пётр I своим приближённым дачи раздавал. А в XIX веке появилась мода на загородный отдых. Только состоятельные люди не покупали участок, а арендовали. Возникло первое современное понятие «застройщик». Предприниматели брали землю в собственность, строили на ней дачные посёлки, а потом сдавали внаём или продавали.

При социализме власть всё отобрала, и рынок жилья стремился к нулю. Дачи отдали в распоряжение партии, советских и профсоюзных работников. Занимаешь пост — пользуешься дачей. Уходишь на пенсию или другую работу — дача переходит сослуживцу. Однако не думайте, что каждый жил в своём отдельном коттедже. В одном загородном доме отдыхали сразу несколько семей. Что не мешало высокопоставленным чиновникам выделять себе роскошные особняки.

Жилых домов строилось крайне мало. В одной квартире проживали несколько поколений семьи, а люди были вынуждены ждать в очереди другую жилплощадь годами, а то и десятилетиями. И то не факт, что когда-нибудь вы её получите. Каждому члену семьи полагалось всего семь метров жилой площади. Для сравнения: сейчас норма — минимум двенадцать квадратных метров.

И был один законный вариант ускорить приобретение жилья — жилищный кооператив. Правда, очередь и здесь была, но вероятность получить в итоге квартиру была много выше. Надо было только дождаться, пока ваш будущий дом появится в планах, и после этого выплатить сразу треть стоимости квартиры. Хотя зачастую требовали и все сорок процентов, а то и половину цены. Но как ни странно, стоимость советской квартиры — на фоне имевшихся на тот момент зарплат — была дешевле, чем сейчас.

В таких жилищных условиях появились чёрные маклеры. Они организовывали обмен одной жилплощади на другую. Могли организовать обмен для проживающих в разных городах и республиках. За работу брали от 200 до 800 рублей. Плюс доплата за квартиру, если она оказывалась лучше имевшейся, и покупка прописки…

Вот и думай после этого, нужна ли была та постреволюционная уравниловка, и стоило ли советское благополучие того, что мы утратили.