В посёлке Островное в этом году одна первоклассница, один второклассник и одна третьеклассница

На линейке Настя Солоденко была очень серьёзной и сосредоточенной, и только нашему фотокорреспонденту удалось её рассмешить. Фото: Алексей Кунилов

В пятницу Настя Солоденко была главной героиней праздничной линейки в посёлке Островное. Единственная первоклассница. Впрочем, местная школа на такие исключительные случаи оказалась богатой — здесь в этом году будут учиться единственный второклассник и единственная третьеклассница.

Обычно бойкая, Настя молча вцепилась в огромный букет и то и дело поглядывала на маму. Ольга Викторовна, как могла, подбадривала, и постепенно смущение более-менее сошло на нет. В ответ на многочисленные поздравления дочка даже песенку спела.

— Представляете, все наши родители, как узнали, что вы приедете с фотокорреспондентом, сначала сказали, что не пойдут на линейку, — смеётся директор малокомплектной школы Наталья Шестакова. — В итоге пришли все. Ну как не поздравить с началом учебного года наших 12 учеников!

В этом году школьный звонок прозвенел в руках у Насти. В прошлом году его подала Оля Усольцева (справа от Насти). На снимке — все 12 школьников-островитян. Фото: Алексей Кунилов

Самый большой класс в этом году — это шесть девятиклассников, будущих выпускников. В первый класс пришла одна Настя. Во втором — один Максим Усольцев. В третьем — одна Оля Усольцева, его сестра. Но от одиночества никто здесь не страдает. В начальных классах вполне допустимы совместные занятия. Насте будет помогать осваиваться Максим, главный герой праздничной линейки в прошлом году.

Правда, линейкой всё происходящее как-то и называть не хочется, это был простой и душевный, какой-то домашний школьный праздник с ростовой куклой-пандой, заглянувшей на огонёк старушкой Шапокляк. Преподаватель немецкого языка Нина Николаевна поздравила ребят, конечно, по-немецки. Старшеклассники гаркнули хором «Данке!», а малыши пока отмолчались.

Школа №18 в посёлке Островное. Фото: Алексей Кунилов

Все гости были с немудрёными, но нужными подарками. Как обычно, приехали сотрудники Берёзовского управления минсоцполитики.

— Случайно мы познакомились, — вспоминает заместитель директора КЦСОНа Венария Шамгутдинова. — В администрации распределяли, кому куда ехать на 1 сентября. Желающих ехать в Островное не оказалось — всё-таки 120 километров. А у нас как раз в пункте приёма одежды для нуждающихся поднакопилось добротных вещей, всё равно надо было везти. Народ здесь живёт небогато. Решили совместить. И так нам тут и в школе, и в посёлке понравилось, что семь лет уже дружим …

Посёлок этот, конечно, особенный. Территориально относится к Берёзовскому городскому округу (120 км, проехать можно только через Екатеринбург и Асбест), а Асбест ближе во всех смыслах (18 км). Жители даже несколько лет назад сход проводили и просили отдать их Асбесту. Решение так и не принято, но экстренные службы Асбеста взяли посёлок под опеку, да и раньше не отказывали. Когда-то здесь добывали торф, и жизнь кипела, были клуб, магазины, двухэтажный детсад, хоть и деревянная, но уютная школа. Предприятие закрылось, посёлок стал хиреть. Клуба не стало. Школа переехала в детсад, который разместился на первом этаже. Сюда водят сейчас четырёх ребятишек. Собственно, нынешняя единственная первоклассница Настя из детсада просто поднялась на этаж выше.

Школа хоть по статусу и малокомплектная, но оставила хорошее впечатление. Здесь есть спортивный и музыкальный залы, столовая. На вооружении — пять компьютеров, два ноутбука, два пианино.

— Очень не хватает интерактивной доски, — вздыхает директор Наталья Валерьевна, — и совсем медленный Интернет. Вот сегодня бы в самый раз посмотреть старшеклассникам в режиме онлайн фильм по профориентации. Там планировали с космонавтами связаться, в общем, интересно могло получиться. Зато, впрочем, у наших ребят нет никаких интернет-зависимостей. В целом, нам грех жаловаться. На двенадцать ребят и четверых дошколят работает, получается, 22 сотрудника, в год уходит семь миллионов рублей. Четыре штатных педагога, ещё трое предметников приезжают из Асбеста в определённые дни недели. Ну, как приезжают? Сами возим. У нас есть ГАЗель, рано утром она едет за ними, чтобы в 7.30 они были уже в школе. После занятий отвозим домой. И спасибо коллегам-асбестовцам за то, что выкраивают для нас время…

Единственная первоклассница Настя оказалась славной девчушкой. Она четвёртая, младшая, в семье Солоденко. Мама трудится на базе отдыха, отец — водитель КаМАЗа, сейчас на уборке в сельхозпредприятии, что в соседнем селе Красноармейское. Старший сын уже взрослый, живёт отдельно. Дочь Татьяна учится в Асбесте на парикмахера, ещё один сын, Даниил — ученик 9-го класса. Будет за сестрёнкой приглядывать, впрочем, в этой школе малышей обижать не принято. А Настя очень любит рисовать и заниматься поделками всякими. Вместе с мамой они соорудили целую композицию о древнем мире — камни (речные ракушки), скалы (крашеный картон), лес (зелёный поролон) и динозавры, купленные в киоске. Всё подсвечивается фонариком. Несколько её рисунков посылали на всероссийские дистанционные конкурсы, и ей приходили дипломы.

И вне занятий так или иначе жизнь детей и молодёжи проходит вокруг школы. Совсем рядом находится асфальтированная площадка, на ней и мячи гоняют, и резвятся, играя во всякие игры. На школьный стадион тоже вход всегда свободный. Как и в городе, много велосипедистов, которые катаются по центральной асфальтированной улице.

Жителей числом в 255 человек (по прописке, на деле меньше) в шутку называют островитянами. Сам видел в объявлении о дате и времени прибытия автомобиля с флюорографом: «Островитяне, явка строго обязательна (кроме детей до 14 лет)!». Они действительно живут почти как на острове. Автобус не ходит, работы, кроме как в школе и в котельной, нет. Но никак не скажешь, что этот остров необитаемый. Очень душевные люди здесь живут.

Кстати В Свердловской области работают 235 малокомплектных школ (в каждой насчитывается менее 150 учеников). Самых малочисленных школ, в которых всего с десяток учеников, — 14. Но даже такие небольшие образовательные учреждения закрывать на Среднем Урале не собираются. Министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов, освещая вопрос отношения властей к малочисленным школам, пояснил, что по федеральному закону образование должно быть доступным. Малокомплектные школы находятся в отдалённых населённых пунктах, и если эти деревни и посёлки окажутся без школы, то обеспечить доступность образования для их юных жителей будет невозможно. Именно поэтому малокомплектные школы в Свердловской области закрывать не будут — регион их поддерживает. Продолжение истории «Одна-одинёшенька» решила не уезжать: «Хочу быть поближе к маме и папе» В 2013 году «ОГ» рассказывала о Маше Анисимковой, единственной ученице в 10-м классе средней школы посёлка Атымья, который расположен на севере области в Пелымском городском округе. Мы решили узнать, чем теперь занимается Маша и как изменились её планы на жизнь. Материал о Маше Анисимковой «Одна-одинёшенька» был опубликован в «ОГ» 7 ноября 2013 года — Маша, ты говорила, что хочешь стать врачом. Где ты теперь учишься? — Врачом я, видимо, уже не стану. Как-то спонтанно получилось — я поступила в Краснотурьинский индустриальный техникум, буду бухгалтером. — Ты нам рассказывала, что не была круглой отличницей, пятёрки и четвёрки порой перемежались тройками. Трудно ли было поступить? — Нет! Сдала на четвёрки и пятёрки, зачислили на бюджет. После публикации в «ОГ» Машу пригласили на передачу НТВ «Говорим и показываем». Фото: архив Марии Анисимковой — Так это же явно сказалось индивидуальное обучение. — Наверное (смеётся). Но зато в группе труднее оказалось учиться, чем одной во всём классе. Тяжело было на первом курсе, потом привыкла. — Четыре года назад мы спросили, какая у тебя мечта. Помнишь, что ты ответила? «Уехать отсюда». — А теперь вот, наоборот, поближе к дому потянуло. Уехать-то я уехала, на учёбу, но на работу хочу устроиться в Пелым. Посёлок побольше, чем Атымья, и самое главное — хочу быть поближе к маме и папе.