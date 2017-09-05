Лет двадцать назад революция была Великой, теперь всё чаще её называют переворотом, устроенным кучкой авантюристов

Сюжет 100 монологов о революции

Что утратила и что обрела Россия в 1917 году? Размышления читателей «ОГ».

Станислав Богомолов, журналист «ОГ»:

— По мере приближения столетия Октябрьской революции нарастает и борьба за её героев и антигероев. Воистину, кто был ничем, тот стал знаменит, кто был знаменит, стал бякой. Лет тридцать назад революция была Великой, теперь всё чаще её называют переворотом, устроенным кучкой авантюристов.

Мы видим настоящий бунт истории. Героическая Гражданская война стала национальной трагедией, что, наверное, ближе к истине, а лидеры революции стали предателями национальных интересов. Добрый дедушка Ленин, оказывается, во время ссылки в Шушенском веслом убивал зайцев, спасавшихся на островках от большой воды, а революцию устроил на немецкие деньги.

Особенно много споров вокруг Сталина. Одни считают его эффективным менеджером, другие — маниакальным убийцей. Помнится, когда в газете «Уральский рабочий» приказала долго жить библиотека, один коллега и не то чтобы убеждённый сталинист, но всё же увёз домой все 18 томов полного собрания сочинений Иосифа Виссарионовича со словами: «На всякий случай, вдруг пригодится?». А герои Гражданской войны? О Будённом, Щорсе, Ворошилове песни слагали, а они оказались бездарными военачальниками. Тухачевский вначале был заклеймён как враг народа, потом стал считаться светилом военной мысли в предвоенные годы, а он, оказывается, жесточайшим образом подавил крестьянское восстание на Тамбовщине, да ещё с применением отравляющих веществ. Кстати, дело, по материалам которого его расстреляли, до сих пор засекречено. Котовский настолько был в чести у советской власти, что после убийства его тело даже забальзамировали и поместили в специальный мавзолей. А потом выясняется, что он был обыкновенный бандит и застрелил его другой уголовник, давний друган полководца.

Кипят страсти по фильму «Матильда», хотя его ещё никто не видел. До революции Николай II был Кровавый, а теперь он царственный страстотерпец, и монархия стала вдруг считаться образцом государственного устройства. Да что далеко за примерами ходить — столицу Среднего Урала назвали в честь пламенного революционера Свердлова, а потом выяснилось, что после его внезапной смерти в сейфе нашли не только пистолет, но и камушки драгоценные, и документы на срочный выезд за границу.

Полемика вокруг героев и антигероев охватывает всё новые периоды отечественной истории. Уже добрались до князя Владимира, Петра I и Павла I, Троцкого и Керенского, Горбачёва и Ельцина. Переоценочное движение крайне запутано и противоречиво. Одним хочется полной зачистки, другим — косметического ремонта. Причины, в общем-то, известны: все годы советской власти историей у нас занимались не историки, а политики. А рецепт от головокружения от таких переоценок придуман давно, ещё во времена Моисея — не сотвори себе кумира и не узнаешь горечи разочарования.