Общество 7 сентября 2017, 06:00

Сушите астры. Пришла пора собирать зимние букеты

Хорошо вначале составить букет, а после высушить его в вазе без воды. Фото: Алёна Хазинурова

Хорошо вначале составить букет, а после высушить его в вазе без воды. Фото: Алёна Хазинурова

Сюжет

«Дом. Сад. Огород»
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В сентябре надо успеть собрать не только овощи на зиму, но и цветы. Сухие стильные букеты будут украшать и городскую квартиру, и деревенский дом долгое время до следующего дачного сезона. Флорист Татьяна Репетова рекомендует сушить зимние букеты естественно — в вазах, но без воды.

Татьяна Репетова больше 20 лет проработала в Екатеринбургском дендрарии — выращивала рассаду и ухаживала за цветами летом. За это время она испытала разные способы засушивания цветов, включая модные теперь варианты, когда цветы на время сушки погружают в ёмкости с солью или манной крупой. Однако сложные процедуры годятся лишь для искушённых цветоводов — вначале надо освоить старинные способы, которые традиционно использовали ещё наши бабушки.

— Первое правило — собирать цветы и зелень для украшения букетов только в сухую погоду, когда на растениях полностью высохнут капельки росы или дождя, — советует Татьяна Репетова. — Мокрые растения скорее сгниют, чем высохнут.

Второй важный совет: сорвали цветок — сушите его сразу: свежесрезанные цветы какое-то время держат форму лепестков. И в-третьих, не жадничайте. Запасайте цветы для сушки в больших количествах. Удачных вариантов после того, как цветы высохнут, всегда меньше, чем хотелось бы — часть придётся выбросить. Кроме того, сухие цветы хрупкие, и пока букет составляется, много соцветий идёт на выброс.

— Сушить растения нужно в помещении, где есть доступ свежего воздуха, — говорит Репетова. — Температура при сушке не должна быть меньше 10 градусов. Лучше всего расположить сорванные растения в тёплой проветриваемой комнате.

В комнате с влажным воздухом цветы сохнут медленно и теряют свои декоративные свойства. Хороший материал для сухого букета можно получить, высушивая растения, прицепленные стеблем за металлические крючки к туго натянутым бельевым верёвкам. Так сушат тяжёлые цветы — розы, георгины, астры.

— Но самый простой и эффективный способ — естественный, — рекомендует флорист. — Удалите ненужные листья со стеблей, сформируйте букеты и расставьте их в вазы без воды. Такой вариант идеально подходит для всех видов злаковых, жёлтым садовым и полевым цветам. Отлично сохнут в вазах все виды бессмертников, тысячелистник, лютик, календула, бархатцы и космея.

  • Опубликовано в №165 от 7.09.2017 
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