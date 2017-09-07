Штормовое предупреждение: первые заморозки. Спасайтесь, кто может

Самое надёжное средство от заморозков — это укрывной материал. Фото: Александр Зайцев

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Синоптики объявили штормовое предупреждение: в ближайшие дни в Свердловской области ожидается понижение температуры до минус двух градусов. И несмотря на то что резкое похолодание прогнозируют преимущественно в северных районах области, знать о способах спасения урожая от первых осенних заморозков невредно. О том, как резкие перепады температуры сказываются на растениях и как «реанимировать» урожай, «ОГ» поговорила с деканом Уральского агрономического университета Михаилом КАРПУХИНЫМ.

— Михаил Юрьевич, пару дней назад за окном было +25, а сейчас доходит до — 2. Как сказываются столь резкие перепады температуры на растениях и почве?

— Резкие перепады температуры всегда вредны для огородных и садовых культур: это очень большой и сложно преодолимый стресс для них. Холод и заморозки действуют на растения как яд, под воздействием которого умирает весь организм. У многих теплолюбивых культур при — 2 градусах сразу чернеет ботва, листья, и они просто погибают.

— Получается, пострадать во время заморозков могут любые растения или у нас есть морозоустойчивые?

— Различные садово-огородные культуры по-разному воспринимают холод. Например, капуста выдерживает от — 8 до —10 градусов. Также к морозоустойчивым можно отнести зеленные культуры (петрушку, укроп), морковь. А вот кабачок, патиссон, картофель, перец или баклажан замёрзнут уже при — 2. Но всем садоводам, особенно у нас на Урале, нужно учитывать рельеф своего садового или огородного участка при посадке растений. В пониженных местах заморозки действуют сильнее, потому что холодные воздушные массы задерживаются там дольше, чем на возвышенностях.

В целом же всё зависит от длительности заморозков. Если они будут кратковременными, то могут и не навредить урожаю. Однако сентябрьские похолодания положительно скажутся на плодовых и ягодных культурах: так растениям будет дан сигнал, что должна вызревать древесина перед наступлением зимы. Но если после похолодания температура вновь поднимется на 15–20 градусов на 2–3 недели, то культуры не смогут нормально подготовиться к перезимовке.

— Как можно предотвратить негативное влияние заморозков на растения и почву?

— Сегодня есть несколько методов борьбы с заморозками. Например, в низких местах и на любых территориях, расположенных вблизи леса, можно делать задымления, но желательно в безветренную погоду. Также применяют дождевание — включают поливные установки, жидкость из которых испаряется при температуре ближе к 0 и образует пар, обладающий большим уровнем теплоёмкости. Широко распространён способ укрывания: в осенние заморозки, в отличие от весенних, почва ещё прогрета, поэтому если укрыть растения на ней плотным материалом и плёнкой, то заморозки не нанесут вреда. Также многие садоводы сегодня устанавливают электрокалориферы для нагрева воздуха, особенно в ночное время.

— Что делать, если заморозки всё-таки нанесли вред садово-огородным растениям? Можно ли «реанимировать» урожай?

— Если похолодание было кратковременным, и у растений повредились только «макушки и краешки», то их вегетация ещё возможна. Но если все стебли и листья культур почернеют, то их придётся только убирать. Тем не менее с уборкой урожая лучше поторопиться или же установить дуги на грядки и укрыть теплолюбивые культуры. Если сентябрь выдастся тёплым, то урожаем с этих растений можно будет наслаждаться до первого снега.