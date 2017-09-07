Как подготовить осенью почву под будущий урожай?

После уборки урожая огород перекапывать надо умеючи — не переворачивать пласты, а рыхлить землю. Фото: Алексей Кунилов

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Опытные садоводы живут по принципу: убрал урожай — готовь почву под следующий. Своими секретами делится председатель СПК «Луч» (Верх-Исетский район) Надежда ШУРМЕЛЁВА:

— Для начала нужно убрать и сжечь картофельную ботву, стебли огурцов и помидоров. После картофеля — а его почти все садят — мы обязательно перекапываем землю и сеем горчицу. Ещё достаточно тёплых дней, и она вырастет до нужной кондиции для этого вида сидерата, прекрасного зелёного удобрения. Во-первых, после разложения в почве биомасса горчицы становится легкоусвояемым удобрением, а почва пополняется органикой и гумусом. Во-вторых, эффективно подавляет развитие сорняков. В-третьих, активно оздоравливает почвы. Наличие во всех частях эфирных масел служит профилактическим средством от накопления вредителей (проволочника, слизняков, гороховой плодожорки) и грибных инфекций (ризоктониоза, парши картофеля). Горчица как удобрение улучшает условия жизнедеятельности почвенных микроорганизмов и червей, при разложении служит им кормом. А это в свою очередь приводит к повышению урожайности.

Её обычно скашивают через месяц-полтора и заделывают в почву сразу же, на месте, где она выросла, что очень удобно — не требуется переноски и перевозки. Например, если горчица используется в качестве подавителя сорняков для картофеля, то при прополке её просто заделывают в почву тяпкой. После картофеля почву обязательно нужно произвестковать и рассыпать толчёную яичную скорлупу, которая и кальция добавит, и землю разрыхлит.

Опять копать? Как надоело... Фото: Алексей Кунилов

Там, где планируется посадить картофель, лучше всего освежить землю компостом. Нет компоста — можно внести перегной. Навоз использовать не рекомендую — все питательные вещества смоет дождями. По той же причине золу надо вносить не осенью, а весной.

Многие садоводы считают, что если капуста выросла с килой (есть такое заболевание у этой культуры), то надо обязательно после неё произвестковать землю. Я считаю, что почва тут ни при чём. Надо было корешки рассады перед посадкой обработать фитоспорином или раствором марганца.

С вилами против микробов Перекопку тяжёлой почвы на глубину не более 15 см надо делать только осенью, причём не переворачивая, а лишь перекладывая ее и убирая корни многолетних сорняков и для этого лучше всего подходят вилы, а не лопата. Дело в том, что флора и фауна верхнего слоя почвы плохо приживается в более глубоких слоях почвы и наоборот. Переворачивая пласты, мы закапываем микроорганизмы, привыкшие жить сверху, в глубину почвы, где они погибнут, а обитателей глубин мы выносим на поверхность, где им тоже жизни нет. И оказавшись в непривычных для себя условиях, микроорганизмы, формирующие гумус, гибнут с нашей помощью. А на месте загубленных почвообразующих микроорганизмов поселяются болезнетворные.