Инвалиды из разных стран — о том, почему приехали в Екатеринбург

Хусейн Залая. Фото: Владимир Мартьянов

«Увидеть ценность каждого» — таков девиз первого Всемирного конгресса людей с ограниченными возможностями здоровья, который открылся вчера в Екатеринбурге. В столицу Урала прибыли 700 участников из 27 стран мира. Мы поговорили с некоторыми из них.

Хусейн Залая (родом из Кувейта, учится в Ливане, в школе для людей с ограниченными возможностями здоровья), болен эпилепсией:

— Первый раз участвую в подобном мероприятии. Наша делегация приехала за свой счёт, но нам удалось купить недорогие билеты. На конгрессе дружеская обстановка. Но меня удивило, что в российских аэропортах нет приоритета для инвалидов, у нас в стране таких людей пропускают вперёд, а здесь мы шли в общем потоке. Ещё одна проблема, с которой я столкнулся в России, — здесь мало кто говорит по-английски. И ещё в Кувейте и Ливане люди часто улыбаются и открыты в общении, а здесь не так. Сам я оптимист, очень люблю танцевать, а также делать различные изделия из глины, в нашей школе есть возможности для этого.

Марианне Коппер-Коппенк, слепой скульптор из Голландии:

Фото: Владимир Мартьянов

— Двадцать лет назад после болезни на глазах я осталась без зрения. До этого предпочитала рисование, пришлось полностью перейти на лепку. А ещё я работала на радио, вела передачи об инвалидах и для инвалидов. Хорошо знаю их проблемы и заботы. Мне интересно будет сравнить доступность окружающей среды в Екатеринбурге и у нас в Голландии. Не думайте, что у нас с этим нет проблем, они в разной степени есть везде, и главная из них — недостаток средств. Я впервые на таком конгрессе, до этого была в Берлине, на выставке предметов искусства, сделанных руками людей с ограниченными возможностями здоровья, и на фестивале Луи Брайля, который придумал шрифт для слепых. Здесь, в Екатеринбурге, я уже в предвкушении новых интересных встреч и новых знаний.

На конгресс нас с мужем пригласил Олег Колпащиков(президент АНО «Белая трость», один из организаторов форума. — Прим. ред.), мы с ним много переписывались, общались по скайпу. А когда в одном из своих путешествий на катамаране он зашёл к нам в Амстердам, мы с ним впервые встретились, теперь вот состоялась новая встреча старых друзей. Я подарила ему свою скульптуру в абстрактном стиле «Катамаран», которую создала для этого целеустремлённого человека.

Пол Тизанио, инвалид по зрению из Камеруна, директор школы для слепых:

Фото: Владимир Мартьянов

— В нашей школе учатся 45 детей в возрасте от 7 до 22 лет, там созданы все условия для инклюзивного образования. Впоследствии эти дети смогут получить профессию и трудоустроиться.

Я первый раз в Екатеринбурге. Приятно, что меня и других гостей здесь очень тепло встречают. Конгресс, который здесь проходит, очень важен. Это здорово, что люди с проблемами здоровья собрались вместе и могут общаться, обсуждать свои проблемы и потребности. Также надеюсь, что это мероприятие поможет обычным людям осознать, что и инвалиды могут быть полезны обществу.

Олег Григорьев, его называют «Маресьевым из Нижнего Тагила», пострадал во время задержания преступника:

Фото: Владимир Мартьянов

— Я — бывший милиционер, впрочем, говорят, что бывших милиционеров, а ныне — полицейских, не бывает. В 1998 году я участвовал в задержании преступника, который пытался ограбить банк. Преступник был вооружён боевой гранатой. Произошёл взрыв, после которого мне ампутировали левую руку и правую ногу… Благодаря родне, друзьям, товарищам по службе преодолел все трудности и заново встал на ноги. После протезирования и реабилитации в Уральском клиническом лечебно-реабилитационном центре стал работать во вневедомственной охране. Думаю, конгресс поспособствует тому, чтобы как можно больше людей узнали о высокотехнологичных протезах и других средствах, позволяющих инвалидам вести активный образ жизни.

Комментарий Владимир ПУТИН, Президент РФ — в поздравительной телеграмме участникам Конгресса: — Считаю ваш форум, посвящённый важнейшим вопросам повышения качества жизни людей с инвалидностью — большим, общественно значимым событием.