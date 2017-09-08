Томас Краус назвал конгресс в Екатеринбурге самым важным событием за последние 20 лет

Томас Краус более 20 лет работает с особыми людьми. Фото: Александр Исаков

Екатеринбурге в эти дни проходит первый Всемирный конгресс людей с ограниченными возможностями здоровья. Впечатлениями о его работе с «ОГ» поделился председатель международного оргкомитета и инициатор международного движения конгрессов для людей с инвалидностью Томас КРАУС.

— Томас, вам понравился Екатеринбург?

— Великолепный город, красивый, гостеприимный, и погода радует. Я счастлив, что сюда приехали люди с ограниченными возможностями здоровья практически со всего мира. Думаю, что для многих из них участие в этом форуме стало одним из самых важных событий в жизни.

— Для вас это тоже событие?

— Для меня это самое важное событие последних 20 лет. Я уже 23-й год являюсь социальным терапевтом и работаю с особыми людьми в Берлине, и в течение 20 лет вместе с единомышленниками развиваю инициативу проведения форумов для инвалидов. Я был инициатором и организатором первого в мире конгресса людей с инвалидностью, он состоялся в Германии в 1998 году, с тех пор прошли уже шесть Европейских конгрессов, затем это движение распространилось и на другие страны. Особые люди провели свои форумы в Бразилии, Аргентине, Таиланде и некоторых других частях планеты. И сейчас в Екатеринбурге мы видим своего рода итог всей этой масштабной работы.

— Самая большая делегация приехала из Германии. Как вы думаете, почему?

— В Германии много делается для людей с ограниченными возможностями здоровья, там активные организаторы. И сегодня среди делегатов много людей, которые участвовали в Европейских конгрессах. Некоторые из них уже знакомы, а другие познакомились во время этой поездки. Для многих — это первая возможность побывать в России.

— На ваш взгляд, будут ли проводиться в дальнейшем Всемирные конгрессы людей с ограниченными возможностями здоровья?

— Я надеюсь на это. У особых людей такие же потребности, как и у остальных. Они хотят развлекаться, общаться, путешествовать. Такие мероприятия дают эту возможность, а также привлекают общественное внимание к таким людям, это позволит улучшить качество их жизни. А ещё они повышают самооценку инвалидов, что очень важно.