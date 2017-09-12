Евгений Куйвашев встретился с главой фонда «Город без наркотиков»

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Сегодня глава Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с президентом фонда «Город без наркотиков» Андреем Кабановым.

На встрече было объявлено, что между областными минздравом, минсоцполитики, департаментом общественной безопасности, государственным реабилитационным центром «Урал без наркотиков» и негосударственным фондом «Город без наркотиков» будет заключено соглашение о взаимодействии.

— Наша задача — выстроить единую систему, объединить усилия и сделать максимум, чтобы спасти как можно больше наших людей, — подчеркнул Евгений Куйвашев. Планируется, что фонд «Город без наркотиков» будет включён в областной реестр организаций, которые занимаются реабилитацией наркозависимых и профилактикой наркомании.

Сегодня в реестре уже шесть организаций, глава региона поручил минздраву проработать систему их грантовой поддержки.