Общество 12 сентября 2017, 18:57

Евгений Куйвашев встретился с главой фонда «Город без наркотиков»

Фото: Департамент информационной политики

Фото: Департамент информационной политики

Сегодня глава Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с президентом фонда «Город без наркотиков» Андреем Кабановым.

На встрече было объявлено, что между областными минздравом, минсоцполитики, департаментом общественной безопасности, государственным реабилитационным центром «Урал без наркотиков» и негосударственным фондом «Город без наркотиков» будет заключено соглашение о взаимодействии.

— Наша задача — выстроить единую систему, объединить усилия и сделать максимум, чтобы спасти как можно больше наших людей, — подчеркнул Евгений Куйвашев. Планируется, что фонд «Город без наркотиков» будет включён в областной реестр организаций, которые занимаются реабилитацией наркозависимых и профилактикой наркомании.

Сегодня в реестре уже шесть организаций, глава региона поручил минздраву проработать систему их грантовой поддержки.

  • Опубликовано в №169 от 13.09.2017 
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