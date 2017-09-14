Дмитрий Тележинский: «Для яблочного сока я использую отечественные соковыжималки»

Дмитрий Тележинский: «Нужный сорт яблок получаю с помощью прививок». Фото: Павел Ворожцов

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Старший научный сотрудник Свердловской селекционной станции садоводства Дмитрий Тележинский на своей даче выращивает непривычный для нашего региона виноград и собирает по 80 вёдер яблок, из которых получается очень вкусный и полезный сок.

— У меня на садовом участке растут помидоры, морковь со свёклой, зелень, есть две теплицы с виноградом, который я очень люблю, но основная часть территории занята плодовыми деревьями — вишнями, яблонями, грушами. Участок в своё время получили мои бабушка с дедушкой, они купили саженцы, которые под руку подвернулись. А когда деревья подросли и стали плодоносить, выяснилось, что яблоки и груши в основном летних сортов. Мы с семьёй не успевали их съедать, так как они долго не хранятся. Когда я уже работал на селекционной станции, я стал перепрививать деревья на зимние сорта.

В урожайные года мы спускали в овощную яму по 80 вёдер яблок, но и за всю зиму не успевали съесть такое количество. Тогда я вновь стал перепрививать деревья, теперь уже на сорта, пригодные для отжима сока — с хрустящей мякотью. И стал консервировать домашний яблочный и грушевый сок.

Мой рецепт. Берём плоды не с рыхлой, а с хрустящей мякотью, к примеру, хорошо подходят яблоки таких сортов как «Экранное» и «Розочка»: из них сок получается хорошего качества, и выход его большой. Пропускаем плоды через соковыжималку. Только современные соковыжималки из магазинов бытовой техники, рассчитанные на получение стакана сока, в данном случае не годятся. Лучше взять садовую соковыжималку производства России или Белоруссии, рассчитанную на большой объём фруктов, такие тоже есть в продаже. Они позволяют за три часа надавить порядка 40 литров сока. Полученный сок нагреваем и доводим почти до кипения, но не кипятим, разливаем его в предварительно простерилизованные банки. Банки закатываем машинкой для консервирования, переворачиваем и укутываем одеялом. Под одеялом они остывают очень медленно — в течение двух дней, за это время все микробы погибают. Такой сок может храниться при комнатной температуре в течение нескольких лет.