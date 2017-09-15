Кольцовская таможня не пропустила 147 рептилий в Европу

147 рептилий и амфибий «тянут» на миллион рублей и на два миллиона штрафа. Фото: Дарья Ермолина

Житель Челябинска был задержан на Кольцовской таможне с живой контрабандой — пытался вывезти в Германию через Хельсинки 147 рептилий и амфибий.

Причём задержан был в «зелёном коридоре», а провозить животных без специального разрешения и декларации нельзя. В багаже любителя рискнуть и были обнаружены живые рептилии и амфибии, которые находились в пластиковых контейнерах. Любитель герпетофауны утверждал, что вёз их в подарок.

Сотрудники Кольцовской таможни составили протокол изъятия амфибий и рептилий в присутствии заведующей отделом герпетофауны Екатеринбургского зоопарка Дарьи Змеевой. По её словам, среди изъятых земноводных и пресмыкающихся есть довольно редкие и дорогие виды. Например, новозеландские зелёные гекконы, скальные психоделические гекконы и жабы-клоуны, одни из самых маленьких жаб в мире. Часть животных входит в категорию широко распространённых видов, таких как африканские лягушки-быки. Они есть в Екатеринбургском зоопарке. Все рептилии и амфибии разводились в неволе, кроме сибирских углозубов, которые были отловлены в России, так как их крайне сложно разводить. Этот вид входит в некоторые региональные Красные книги. По словам Дарьи Змеевой, стоимость животных может составлять более миллиона рублей.

В отношении челябинца проводится административное расследование по ч.1 ст.16.2 КоАП РФ. Кстати, этот гражданин неоднократно привлекался к административной ответственности за подобные нарушения. В марте 2017 года он ввозил аналогичный товар в Санкт-Петербург из Гамбурга. Позже привлекался к административной ответственности в Москве по факту незаконного ввоза рептилий без соответствующих документов и отсутствия таможенной декларации на животных. Ему грозит штраф в размере двукратной стоимости животных. Пока они находятся на ответственном хранении у сотрудника Екатеринбургского зоопарка. Назначена таможенная экспертиза.