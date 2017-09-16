Сюжет 100 монологов о революции

Что утратила и что обрела Россия в 1917 году? Размышления читателей «ОГ».

Александр Азмуханов, обозреватель «ОГ»:

— Мы многое утратили после революции. Например, царя и безграмотность. В те годы учебный год был короткий — с 1 октября по 1 мая. Родители не были обязаны отправлять детей в школу, а в народе она иронически называлась «зимней». Для выживания в крестьянских семьях многие дети были заняты на сельхозработах. Отпустить их в школу могли только зимой.

Согласно первой всероссийской переписи населения 1897 года, грамотным был только каждый пятый житель империи. В уральских и сибирских губерниях грамотность составляла 16 процентов среди взрослого населения.

При подписании мирного договора в Версале 6 августа 1919 года главнокомандующий союзными войсками фельдмаршал Фош сказал, что это не мир, это перемирие на 20 лет. Хочется спросить у любителей хруста французской булки и юнкеров, смогла бы царская Россия противостоять Гитлеру через 20 лет, если бы не революция?

В нашей истории постоянно проходит тема о противостоянии промышленности СССР и всей Европы. Вне зависимости от отношения, например, чехов и французов к Гитлеру, они чудесно и качественно делали неплохие САУ и авиадвигатели до конца войны. Объединённый потенциал рейха был просто несопоставим с потенциалом СССР. Один пример: производство стали в 1940–1944 годах в странах, находящихся под протекторатом Гитлера, составило 162,6 млн т, а в СССР — 63,7 млн т. Немецкий станочный парк в 1940 году превосходил станочный парк СССР в 2,5 раза, и ещё немцы вывезли из СССР 180 тысяч станков, которые не успели эвакуировать с захваченных территорий. Качество немецких станков было значительно выше, чем в СССР. По мере расширения экспансии рейха росло число заводов, включаемых в технологический цикл производства военной техники и вооружения: Австрия, Чехия, Польша, Франция.

Эффективность любого производства определяется также уровнем квалификации инженеров и рабочих. Вряд ли кто-то станет отрицать, что в 1940 году у немецких рабочих и инженеров была хорошая квалификация. Мобилизация не затронула рабочих и инженеров, работающих на производстве военной техники. Эти предприятия получали «бронь», и их рабочие освобождались от призыва. С 1942 года был введён индивидуальный подход: всё трудоспособное население было поделено на категории специалистов, подсобных рабочих, учеников и чернорабочих.

В общем, как так получается? При всех цифрах, говорящих в пользу рейха, мы его обошли? Как победили?

История нас учит тому, что недостаток материальных и финансовых ресурсов не является препятствием в борьбе с более могущественным соперником при том обязательном условии, что в наличии будут ресурсы интеллектуальные. И если бы не революция с программами ликвидации безграмотности и индустриализацией, нас сейчас бы просто не было.