Наш калибр…

Диагноз оружейника утешителен: ствол вполне подлежит ремонту. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня — День оружейника, профессиональный праздник работников оборонно-промышленного комплекса и создателей отечественного оружия. Между прочим, мастеров оружейного дела в Екатеринбурге раз-два и обчёлся. Оружейных магазинов за два десятка, стволы можно купить на любой вкус и кошелёк, а оружейные мастерские лицензированные только в двух есть. Лет двадцать назад вообще только один мастер был — Александр Поносов, который чинил оружие при обществе военных охотников. Мы с мастером одного из крупных магазинов Виктором Беленковым посчитали, получилось пять человек специалистов.

— Признаться, я себя и мастером-то не считаю, — улыбается Виктор Иванович. — Настоящих знаю двоих-троих, и трудятся они на оружейных заводах. И фамилии их называть нельзя. Так, «шаманю» потихоньку. Настоящий ремонт только в заводских условиях возможен. Я слесарь-механик, всю жизнь в НПО автоматики проработал. Когда в 90-е годы «оборонка» рухнула, пришлось на хлеб по-разному зарабатывать. Мне ведь хоть что чинить — швейную машинку, автомат Калашникова или охотничье ружьё, всё это есть механическое устройство. Но с оружием, конечно, интереснее возиться.

— А с чем чаще всего приходят?

— Народ у нас пострелять любит, а вот чистить — нет. Отсюда все неисправности. У нарезного оружия довольно часто заклинивает патрон в патроннике, и, ведь что интересно, затвор закрывается с грехом пополам и уже не открывается. Патрон никак не достать. Приходится высверливать пулю через ствол, ну очень аккуратно, есть для этого у меня специальная длинная титановая штанга и другие приспособления. Когда пулю просверлишь, надо аккуратно высыпать порох, а потом уже выбивать гильзу шомполом.

— Товарищ у меня улетел со снегохода, да так неудачно, что приклад у ружья сломал. Купил другой приклад, а заменить не смог. И у меня был похожий случай. Тут есть какая-то тонкость?

— А как же! Запчасти к оружию всегда подгонять приходится, а деревяшки — тем более. Практически по новой надо вырезать места соединения, да ещё прессом придавить. Поэтому предпочитаю восстановить старый приклад, я ведь ещё и реставратором работал какое-то время, меняю только в безвыходной ситуации.

— Виктор Иванович, а у нас хорошее оружие?

— Боевое — просто замечательное! И охотничье, которое на базе боевых, тоже хорошее. Тут мне карабин «Тигр» принесли на модернизацию, он на базе снайперской винтовки Драгунова сделан. Карабин «Сайга» — на базе автомата Калашникова, тут вообще говорить нечего, бренд во всём мире известный. А вот охотничьи гладкоствольные ружья явно импортным проигрывают. Хорошее оружие у итальянцев, но впереди всех немцы будут. Мы ведь после войны по репарации очень много чего с немецких оружейных заводов вывезли — стволы, станки, комплектующие детали. Лет пятнадцать назад я был на Тульском оружейном заводе, так там ещё вовсю работали эти немецкие станки!

Кстати В Союз оборонных предприятий области, который был создан в декабре 1996 года, входит 103 предприятия, в том числе 38 заводов, 16 НИИ и КБ, 14 малых инновационных предприятий.

— А что за модернизацию хозяин «Тигра» затеял?

— Обвесы попросил установить, специальные металлические конструкции, которые оружию придают более брутальный вид, но на характеристики не влияют. Понты…

— А у вас какие стволы? Не может быть, чтобы оружейный мастер не был охотником.

— Гладкий ствол у меня «ИЖ-27», удачная конструкция, а нарезной — «Ремингтон-700». Винтовка импортная, а калибр наш, самый ходовой — 7,62 мм, только патрон пулемётный. Дальность боя — 1000 метров…

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев: — Уважаемые работники оборонно-промышленного комплекса Cвердловской области и ветераны отрасли! Поздравляю вас с Днём оружейника! Оборонные предприятия нашего региона укрепляют не только военную мощь страны, но и её конкурентоспособность на рынке высокотехнологичной гражданской продукции. Сегодня, когда Россия взяла курс на цифровую экономику, это особенно важно. Уралвагонзавод славится танками «Армата» и инновационными вагонами, оптические прицелы и медицинская техника Уральского оптико-механического завода опережают время. Подобных примеров в Свердловской области десятки. Происходит трансфер опыта и технологий, накопленных предприятиями ВПК, в другие отрасли: энергетику, в том числе атомную, машиностроение, электронику, светотехнику. Это способствует импортозамещению, наращиванию экспортного потенциала страны и региона. Поддерживая проекты конверсии, мы создаём прочную базу «Пятилетки развития» — программы, нацеленной на повышение качества жизни свердловчан. Достижения наших оружейников имеют богатую историю, которая началась ещё с Демидовых — поставщиков императорской армии. В советскую эпоху на Урале увеличилась концентрация оборонных производств, расширился спектр их продукции. Недавний фестиваль «УралТанк», проходивший в Нижнем Тагиле, напомнил о вкладе танкостроителей, создателей знаменитого Т-34, в победный исход Великой Отечественной войны. Благодарю работников оборонного комплекса, инженеров, конструкторов за неутомимый поиск, самоотдачу и любовь к профессии. Желаю крепкого здоровья и успехов во всех делах на благо Урала и России.