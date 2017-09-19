Школы с уклоном: почему выгодно получать профильное образование с первого класса?

В гимназии №39 в Екатеринбурге на французском языке не только проходят занятия, но и дублируются все названия на указателях. В холле первого этажа красуется стена с названиями главных жизненных ценностей — также на двух языках. Фото: Павел Ворожцов

Наличие у школы профиля стало считаться критерием качества и дополнительным очком в её пользу. В этом году среди первоклассников французской гимназии №39 в Екатеринбурге 40 процентов не проживает в микрорайоне. Желающих сюда попасть всегда было так много, что в здании, рассчитанном на 550 детей, учатся 850 человек. Сейчас в регионе огромный выбор школ с уклоном на любой вкус — от математики до ИЗО, одни родители отдают туда детей «для расширения кругозора», другие считают учёбу здесь первым шагом к будущей профессии.

Екатеринбург. Учить языки стало модно, и школы с углублённым изучением иностранных языков попали в волну популярности.

В гимназии №39 романтичный язык Флобера и Дюма изучают уже со второго класса.

— С пятого добавляется английский язык, а с седьмого класса начинаются уроки литературы, экономики и истории на французском. После окончания дети сдают международный экзамен DELF, — рассказывает Виктория Велижанина,заместитель директора французской гимназии по иностранным языкам.

Виктория Станиславовна признаётся, что раньше педагоги настаивали на том, чтобы сделать экзамен по иностранному обязательным, но со временем пришло понимание, что не всем ученикам понадобится этот документ, а вот лишняя нагрузка может негативно сказаться на обучении. Тем не менее большая часть выпускников языковые сертификаты DELF всё равно получает. Если уровень языка достаточно высокий, у ребёнка есть серьёзный шанс поступить в иностранные вузы и колледжи. Например, в этом году во Францию уехали учиться двое выпускников, а одна ученица девятого класса ещё только пробует поступить — сдаёт экзамены.

О возможности последующего образования за рубежом говорят и в другой екатеринбургской гимназии — №37 — немецкой. Обе гимназии работают с посольствами, что позволяет принимать у нас иностранцев, а нашим ученикам выезжать в зарубежные школы. Группы школьников из 37-й гимназии во время каникул ездят в немецкий Марбург. Ребята из французской гимназии — в Клермон-Ферран.

Но даже никуда не выезжая, у ребят есть возможность общаться с носителями языка. Например, во французскую гимназию каждый год на целый месяц из Франции приезжает волонтёр, который ведёт у школьников уроки. Такие встречи дают мотивацию изучать язык, понимая, что он позволяет лучше узнать мир.

— Дети могут сдать экзамены на немецкий языковой диплом. Это не обязательно, но это шанс, который даётся бесплатно, почему им не воспользоваться? За этим дипломом кроются большие, глубокие знания, которые никогда лишними не будут, — рассказывает Марина Дворянинова, заместитель директора немецкой гимназии.

Каменск-Уральский. В городах области наиболее распространены школы с техническим и естественным уклонами — эти знания здесь более востребованы, нежели языки и искусство. Часто над школами берут шефство местные предприятия, предлагая выпускникам целевое обучение в престижных вузах с последующим трудоустройством.

— Лицей в течение семи лет сотрудничает с одним из крупнейших предприятий города, производственным объединением «Октябрь», и уже год работает с Синарским трубным заводом. По пять-семь человек из тех, кто оканчивает наш лицей, идут по целевому направлению в столичные вузы, добрая половина поступает в университеты Екатеринбурга с последующим обязательством вернуться работать на предприятие, — рассказывает директор технического лицея №10 Каменска-Уральского Мария Якутина.

Лесной. Взаимодействие профильных школ и предприятий становится особенно тесным в закрытых городах. Лицей в Лесном, например, сотрудничает не только с градообразующим комбинатом «Электрохимприбор», но и с медсанчастью, судом, кредитными организациями, малым бизнесом, телецентром. Таким образом, в учебном заведении с естественнонаучным уклоном у школьников есть широкие возможности узнать разные профессии изнутри, помогают в этом экскурсии и занятия на предприятиях. Как рассказала «ОГ» директор лицея Елена Лепихина, специалисты химкомбината в Лесном работают напрямую не только с педагогами, но и непосредственно с самими учениками, составляют для них кейсовые задания, сопровождают на выездных естественнонаучных сменах «Надежда Росатома». Медсанчасть отправляет выпускников по целевому направлению в медицинский университет Екатеринбурга. Естественно, что желающие попасть в лицей всегда есть.

Мнения против Елена БЕЛОУСОВА, кандидат педагогических наук, преподаватель Уральского государственного педагогического университета: — Ошибочно считать, что чем раньше ребёнок начнет изучать углублённо некоторые предметы школьной программы, тем лучше. Ни о каком профильном обучении с 1-го класса не должно быть и речи: в этом возрасте и по государственному закону «Об образовании», и по законам развития ребёнка начинать профильное обучение нельзя. Я бы даже сказала, опасно. При увеличении количества уроков по одному предмету в начальной школе, изучение других предметов оказывается на обочине. Нельзя в 1-м—4-м классах русский язык и литературу изучать углублённо, а по математике не потрудиться вы-учить таблицу умножения. Весь объём знаний, положенный по государственным стандартам в начальной школе, обязателен к освоению. Или вот решат мама с педагогом — мол, растёт математический гений, давайте всё время отдадим под углублённое изучение олимпиадных задач. А русский и чтение забросят?! В начальной школе закладывается основа под здание образования, все предметы требуют одинаково усиленного изучения. Исключений тут нет. Лилия ГАЗИМОВА, школьный психолог: — Абсолютное большинство детей в возрасте до 14 лет не способно назвать свою будущую профессию — да этого от них и не требуется. Так что учебный план 5-го — 7-го классов должен включать полный перечень предметов. Более полезны различные кружки и секции. Чем более разносторонни интересы ребёнка в этом возрасте, тем более осознанным будет его выбор профиля к восьмому классу. Это создаст основу его профессионального самоопределения. То есть в первом, в пятом классах выбор профиля за ребёнка фактически делают взрослые. А вот в восьмом классе многие подростки способны сами выбрать интересные для них предметы. Именно в их изучении они и будут более успешны. Но даже и сейчас говорить о выборе профиля ещё рано. С 8-го класса начинается обучение в классах и группах предпрофильной подготовки. Но грамотно поступают те школы и родители, где ребёнку до 10-го класса оставляют право сменить направление. Начиная с 8-го класса в учебный план, помимо общих предметов, могут вводиться спецкурсы и курсы по выбору. Каждый из них непродолжителен (1–2 часа в неделю в течение учебного года или полугодия). Хорошо, если курсы организованы на всю классную параллель и непродолжительны по времени. Тогда каждый школьник в течение года может посетить несколько разных программ. В этом случае меньше риск ошибиться с выбором профиля в выпускных классах, а после — в профессии.