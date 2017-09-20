При любой власти лучше рассчитывать на самого себя

Сюжет 100 монологов о революции

Что утратила и что обрела Россия в 1917 году? Размышления читателей «ОГ».

Николай Александрович Бухряков, пенсионер, ветеран, ст. Таватуй, Невьянский район:

— Читаю вашу газету и особо на первой полосе заметки про революцию. Все пишут по-разному. А у меня ко всем и к редакции тоже один вопрос: а сегодня какая власть в стране, как она именуется? Всё была советская, с 1917-го по 1990-й, а сейчас-то её как называть? Я не совершенный дурак, но я не пойму.

Мне 70. Родился 9 мая 1947 года, честно прожил, пять лет отслужил, 40 — отработал, пенсия 16 тысяч рублей. Уехал из Екатеринбурга в 2003-м в сельскую жизнь. Дочери 44 года, живёт в Екатеринбурге, одна, мы с ней помогаем друг другу, отношения хорошие. А вот с внуком не поддерживаю никаких взаимоотношений. Он не советский (так бы я сказал), а я современность не совсем понимаю.

Инвалид, но оптимист. И живу, не ожидая особо никаких решений никакой власти, не уповая на неё. Выращиваю на огороде из овощей, что могу, и цветы. Живу один (жену схоронил). Счастлив, что жив и что сам себя обслуживаю.

И вот скажите, зачем мне думать про революцию, которая случилась 100 лет назад, какое она имеет ко мне отношение? С ней ли, без неё ли — рассчитывать при любой власти лучше на себя.

С уважением счастливый старикашка Бухряков Н.

P. S. Редакция сохранила самопредставление и стилистику автора письма.