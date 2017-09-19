Медведи наступают: почему звери стали чаще выходить к людям?

Этого мишку, который минувшим летом бродил в шалинских лесах, сфотографировали местные охотники. Фото: Иван Клубникин

Сообщения о том, что медведи стали появляться близко к людям, поступают со всей России. Ленинградская область, Карелия, Камчатка, Сахалин, Краснодарский и Хабаровский края… На Ямале на днях случилась трагедия, где медведь насмерть загрыз мужчину буквально в десяти метрах от дороги. Не миновала медвежья лапа и наши края.

В Серове в конце августа медведя видели прямо в городе, в районе школы № 11 на улице Визе и у Серовского молочного завода. Через несколько дней жители заметили косолапого в районе коллективного сада «Ёлочка» на автодороге Серов — посёлок Энергетиков.

А в Волчанске садоводы три дня с опаской входили на свои участки и выглядывали из всех окошек, прежде чем выйти из домика. К семье Титовыхв сад приходил незваный гость. О его походах сообщили госинспектору департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира области Дмитрию Щукину. Он проверил лес, и, поскольку зверь уже представлял реальную угрозу, к сожалению, пришлось его застрелить… Так же пришлось поступить и в Североуральске, где медведь повадился шастать на помойку одной из столовых. На место выезжал начальник оперативного отдела — гос-инспектор департамента по охране животного мира Дмитрий Савин, который и организовал отстрел зверя…

Пару недель назад жители небольшого городка Нижние Серги-3 видели медведя недалеко от жилых домов.

— Собирали грибы и отошли от огородов максимум на километр, — рассказал «ОГ» местный житель Андрей Черкасов.— Жена не заметила, увлеклась опятами, а я увидел на опушке косматого — рыкнул на нас издалека, но приближаться не стал. Жене я сказал, что дома, кажется, чайник на плите не выключили. Она только тогда опята бросила, а так бы не увёл (смеётся). А про мишку уже дома сказал. Судя по реакции, правильно, что не в лесу.

Жители того же городка говорят, что этим летом и осенью мишку периодически встречают у железнодорожной станции Солдатка. Выходит к огородам и даже на пермскую трассу. Правда, один и тот же это медведь бродит или разные — сказать никто не может: в этих местах в последние годы перевелись охотники. Раньше их было много, и они всегда приносили из леса вести — есть ли в округе медведи, не проснулся ли «шатун» и не бродит ли в поисках корма. Кроме того, местный люд перестал держать скотину, и полянки за огородами заросли высокой травой. К городку стали подходить и медведи, и кабаны, и волки…

Причины того, что медведи так наглеют, в принципе, очевидны: запоздалое и холодное лето не дало им нагулять жирок, а зима уже близко. Если на Дальнем Востоке медведи обычно жируют на рыбе, то нашим приходится довольствоваться кедровой шишкой. Жрут целиком, немного похрумкают, и все дела. Но в этом году по тем же причинам шишки очень мало. Медведь в принципе всеяден, у него всё идёт в дело — вершки-корешки, черви и лягушки, малина и мелкие зверушки. Но в этом году косолапому, видать, совсем край пришёл, в лесу мало грибов и ягод, почти нет рябины и черёмухи. А в саду они могут полакомиться корнеплодами, оставшимися ягодами, падалицами яблок и груш. Идут к людям, потому что возле них на помойках всегда есть что-нибудь съестное.

Поэтому если не хотите встретиться со зверем у себя за огородом, не выбрасывайте ничего съедобного. А вообще на случай таких непредвиденных встреч департамент по охране животного мира разработал специальную памятку, она размещена на сайте ведомства. Госинспектор департамента по охране животного мира в Североуральске Виктор Долгушин советует: если медведь не проявляет признаков агрессии — не встает на дыбы, не фыркает (сначала всегда начинает фыркать, только потом рычать) и не рычит, спокойно уйдите в сторону. Ни в коем случае не бегите, этим вы спровоцируете погоню. Если же мишка зафыркал или зарычал, пошумите ему в ответ. Есть под рукой посудина — громко побейте в нее ложкой или палкой.

Можно также повесить на палку куртку и поднять вверх, чтобы медведь подумал, что вы выше его ростом. Это тоже поможет отпугнуть зверя. В общем, не паникуйте — и всё будет хорошо, зверь, как правило, не горит желанием встретиться с человеком и быстро уходит.

Специалисты департамента предполагают, что из-за голодного и холодного лета у медведей будут проблемы, когда придёт время с первыми морозами и снегами залегать на зиму в берлогу. И чем ближе к холодам, тем беспокойнее и опаснее станут звери.

Цифра 4 210 медведей насчитывается в регионе в 2017 году. Для сравнения: в 2008 году их было 2 779