В Екатеринбурге состоялось принесение мощей святого великомученика Димитрия Солунского

Фото: Павел Ворожцов

Сегодня в Екатеринбурге в Храме-на-Крови перед началом Всенощного бдения состоялось принесение мощей святого великомученика Димитрия Солунского.

Ковчег с десницей великомученика прибыл на уральскую землю из Греции. Его доставил митрополит Верийский Пантелеимон (Калпакидис), представляющий Элладскую Православную Церковь. Мощи великомученика будут пребывать в Храме-на-Крови до 1 октября. Напомним, что память святого Димитрия Солунского православные россияне всегда связывают с воинским подвигом, патриотизмом и защитой Отечества. Святой изображается на иконах в виде воина в пернатых доспехах, с копьём и мечом в руках.

Митрополит Верийский Пантелеимон (Калпакидис). Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов