Общество 19 сентября 2017, 20:00

В Екатеринбурге состоялось принесение мощей святого великомученика Димитрия Солунского

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Сегодня в Екатеринбурге в Храме-на-Крови перед началом Всенощного бдения состоялось принесение мощей святого великомученика Димитрия Солунского.

Ковчег с десницей великомученика прибыл на уральскую землю из Греции. Его доставил митрополит Верийский Пантелеимон (Калпакидис), представляющий Элладскую Православную Церковь. Мощи великомученика будут пребывать в Храме-на-Крови до 1 октября. Напомним, что память святого Димитрия Солунского православные россияне всегда связывают с воинским подвигом, патриотизмом и защитой Отечества. Святой изображается на иконах в виде воина в пернатых доспехах, с копьём и мечом в руках.

Храм-на-Крови. Принесение мощей святого великомученика Димитрия Солунского

митрополит Верийский Пантелеимон (Калпакидис), представляющий Элладскую Православную Церковь

Митрополит Верийский Пантелеимон (Калпакидис). Фото: Павел Ворожцов

Мощи святого великомученика Димитрия Солунского

Мощи святого великомученика Димитрия Солунского

Фото: Павел Ворожцов

  • Опубликовано в №174 от 20.09.2017 
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Областная газета Свердловской области

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