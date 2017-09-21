Веган-ресторан потряс горожан своим меню!

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"Красная бурда" в "ОГ"? Это смешно
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В Скипидарске открылся первый в городе вегетарианский ресторан — «Товарищ Огурцов». Гастрономического критика «ОГ», как и многих горожан, очень впечатлило меню, которое он даже унёс с собой.
САЛАТЫ
Салат «Деревенский традиционный» (руккола, базилик, любисток, кориандр, бальзамический уксус, лимончелло, сладкий рисовый уксус, огурец)
Салат «Атомный подводный» (атомы натрия, атомы хлора, атомы кислорода и водорода, пропущенные через атомы железа (атомотёрку))
Салат «Граф Руккола» (руккола, свёккола)
Салат «Кубик Рубика» (кубики из свёклы, моркови, кабачка и банана, собранные в виде популярной головоломки, — можно собрать, а можно и так сожрать)
ЗАКУСКИ
Сало подсолнечное, слабосвиное (обессвиненное и обессаленное)
Холодец из арбузных хвостиков
Буррито «Небрито» (усы клубники, пророщенные волосинки киви)
ГОРЯЧЕЕ
Котлета из щавеля, вывалянная в пуху одуванчика
Шашлык из молодого кабачонка
Котлеты сине-зелёные (обжаренный фарш из баклажанов, кабачков и зелёной редьки лоба)
Рисунок: Алексей Кивокурцев
«Картофельный баран» (картофельное пюре, оформленное в виде барана)
Голубцы потрошённые (шелуха голубцов, т. е. капуста листовая)
Пельмени с сельдередькой (пельмени с фаршем из сельдерея и редьки, подаются с хреновым соусом или с горчицей, разведённой уксусом с двумя каплями ацетона)
ГАРНИРЫ
Водоросли по-флотски
Авокаша (каша из авокадо: варёное в молоке авокадо, прокрученное в вегеторубке)
Твердолобио (лобио для сыроедов из сырой красной фасоли)
НАПИТКИ
Чай моркводе (морковь, морковная ботва, сахар, вода)
Смузи «Сила этила» (водка «Пшеничная» — 100 г, соль, вода)
СЛАДОСТИ
Грейпфрудель (штрудель из свежих грейпфрутов)
Грейпрулька (рулька из цитрусов на косточке)
Арбуз из тыквы, наполненной тёртой свёклой и семенами подсолнуха
Горохчхелла и лукчхелла (лук и горох в продолговатом целлофане)
Овощные фрукты (картофельные очистки, фаршированные дольками мандарина; толчёная репа с редисом в банановой кожуре; арбуз, фаршированный хреном)
Перловый торт (перловка, плавленый нежирный соевый сахар)
- Опубликовано в №175 от 21.09.2017