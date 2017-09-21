Общество 21 сентября 2017, 03:00

Веган-ресторан потряс горожан своим меню!

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"Красная бурда" в "ОГ"? Это смешно
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В Скипидарске открылся первый в городе вегетарианский ресторан — «Товарищ Огурцов». Гастрономического критика «ОГ», как и многих горожан, очень впечатлило меню, которое он даже унёс с собой.

САЛАТЫ

Салат «Деревенский традиционный» (руккола, базилик, любисток, кориандр, бальзамический уксус, лимончелло, сладкий рисовый уксус, огурец)

Салат «Атомный подводный» (атомы натрия, атомы хлора, атомы кислорода и водорода, пропущенные через атомы железа (атомотёрку))

Салат «Граф Руккола» (руккола, свёккола)

Салат «Кубик Рубика» (кубики из свёклы, моркови, кабачка и банана, собранные в виде популярной головоломки, — можно собрать, а можно и так сожрать)

ЗАКУСКИ

Сало подсолнечное, слабосвиное (обессвиненное и обессаленное)

Холодец из арбузных хвостиков

Буррито «Небрито» (усы клубники, пророщенные волосинки киви)

ГОРЯЧЕЕ

Котлета из щавеля, вывалянная в пуху одуванчика

Шашлык из молодого кабачонка

Котлеты сине-зелёные (обжаренный фарш из баклажанов, кабачков и зелёной редьки лоба)

Рисунок: Алексей Кивокурцев

«Картофельный баран» (картофельное пюре, оформленное в виде барана)

Голубцы потрошённые (шелуха голубцов, т. е. капуста листовая)

Пельмени с сельдередькой (пельмени с фаршем из сельдерея и редьки, подаются с хреновым соусом или с горчицей, разведённой уксусом с двумя каплями ацетона)

ГАРНИРЫ

Водоросли по-флотски

Авокаша (каша из авокадо: варёное в молоке авокадо, прокрученное в вегеторубке)

Твердолобио (лобио для сыроедов из сырой красной фасоли)

НАПИТКИ

Чай моркводе (морковь, морковная ботва, сахар, вода)

Смузи «Сила этила» (водка «Пшеничная» — 100 г, соль, вода)

СЛАДОСТИ

Грейпфрудель (штрудель из свежих грейпфрутов)

Грейпрулька (рулька из цитрусов на косточке)

Арбуз из тыквы, наполненной тёртой свёклой и семенами подсолнуха

Горохчхелла и лукчхелла (лук и горох в продолговатом целлофане)

Овощные фрукты (картофельные очистки, фаршированные дольками мандарина; толчёная репа с редисом в банановой кожуре; арбуз, фаршированный хреном)

Перловый торт (перловка, плавленый нежирный соевый сахар)

  • Опубликовано в №175 от 21.09.2017 
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Областная газета Свердловской области

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