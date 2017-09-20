Волна лжеминирования прокатилась по России

Фото: Александр Исаков

С 10 сентября по всей России продолжаются массовые эвакуации людей из-за анонимных звонков и сообщений с угрозами взрывов в многолюдных местах.

Первая информация о минировании в Омске поступила вечером 10 сентября. Около полуночи во время подсчёта голосов после единого дня голосования была эвакуирована избирательная комиссия после звонка о бомбе в здании городской администрации. Позже аналогичные звонки поступили в кинотеатры «Кристалл», «Галактика» и «Маяковский» и торговые центры «Маяк Молл» и «Мега». С утра 11 сентября аналогичные звонки стали поступать в Ставрополе, Уфе, Рязани, Челябинске и в других городах. В Екатеринбурге той ночью пришлось эвакуировать людей из Южного автовокзала и из ТРЦ «Гринвич».

13 сентября эвакуации начались в Москве. За первые сутки в Москве эвакуировали как минимум 100 тысяч человек, в оперативные службы поступили 65 звонков об угрозах на 70 объектах. В Москве, Перми и Ставрополе по фактам звонков завели уголовные дела по статье 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).

Екатеринбург был атакован лжеминёрами вторично 19 сентября, во второй половине дня. Практически одновременно полиция, пожарные и медики выехали на четыре объекта: ТРЦ «Гринвич», мэрию, цирк и «Рубин».

Из «Гринвича» были эвакуированы 700 человек персонала и 7 300 посетителей, из «Рубина» — 300 сотрудников и 100 посетителей, из мэрии — 110 сотрудников и 200 посетителей.

Меньше всего хлопот было с цирком, там эвакуировать пришлось 45 сотрудников. Правда, спасатели не знали, выводить ли животных. Директор цирка Анатолий Марчевский тоже пошутил по этому поводу: «Все слоны побежали в аэропорт, а кошки помирились с собаками».

И только полицейским было не до смеха — в проверках зданий участвовали кинологи с собаками и сапёры, сотрудники ФСБ. Никаких мин и бомб обнаружено не было. В 18.30 тревоге был дан отбой.

— Днём в адрес силовых структур Свердловской области поступило несколько электронных писем с текстом криминального характера, — сообщил представитель областного полицейского главка Валерий Горелых. — Как и положено в таких ситуациях, чтобы не подвергать возможной опасности граждан, органы внутренних дел вместе с нашими партнёрами из региональной ФСБ провели комплекс мероприятий по проверке сведений, изложенных в посланиях пока не установленных лиц или лица. Подчеркну — пока не установленных лиц. Не могу сказать, как скоро, но полиция их найдёт, будь они у нас в стране или за рубежом. Опыт у нас есть. Напомню, несколько лет назад один студент организовал подобную массированную атаку не только на Екатеринбург, но и на Москву — из мести преподавателю за то, что не мог сдать ему экзамен. Тоже посылал электронные письма, используя специальную американскую программу. Когда к нему пришли, очень сильно удивился…

Комментарий представителя пресс-службы Управления ФСБ по Свердловской области Кристины Леточной был скромнее:

— Сообщение о минировании поступило в нашу дежурную часть и было переправлено в полицию. Любой такой сигнал анализируется и проверяется, конечно. Пока никакого заявления ни от Национального антитеррористического комитета, ни от ФСБ России не было, самостоятельных версий мы выдвигать не можем.

Конечно, хотелось бы знать, откуда ноги растут у этих атак. Ведь нешуточные силы отвлекаются на эти операции, наносится немалый ущерб. Председатель комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин оценил ущерб от них в миллиард рублей. «РБК» сообщает, что на прошедшем 18 сентября закрытом совещании в МВД по этому поводу ведомство оценило ущерб от эвакуаций за семь дней в 300 миллионов рублей. Потери бизнеса никто не считал. Некоторые специалисты утверждают, что потери несут в основном не торговые центры, а ритейлеры и арендаторы. Каждый час простоя в зависимости от времени суток и дня недели обходится его арендаторам от 50 до 150 тысяч долларов. Арендаторы теряют де-факто полдня-день в оборотах. Всё зависит от конкретного комплекса, но в среднем для ТЦ площадью 50 тысяч квадратных метров дневной оборот должен быть 30–35 млн рублей. У «Гринвича» площадь составляет 84 тысячи квадратных метров, кое-какое представление об ущербе получить можно.

Знающие люди говорят, что поиск преступников затруднён, поскольку они в звонках используют роботов, да ещё и сильно искажают голоса при записи сообщений, которые проходят через несколько серверов и стран. В электронной почте тоже умело путают следы. Предварительные результаты расследований указывают вроде бы на Украину и запрещённую в России организацию ИГИЛ.

Пока остаётся неизвестным, массовая ли это выходка хулиганов или всё-таки террористы, которые после аэропортов, метро и грузовиков включили такой дестабилизирующий фактор.