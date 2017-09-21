Как ухаживать за травянистыми многолетними цветами перед заморозками?

Лилейники могут переносить зиму без укрытия. Фото: Владимир Мартьянов

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

За многолетними травянистыми цветами надо успеть поухаживать до наступления морозов. Пока нет снега, некоторые из них рискуют подморозить корни и погибнуть. Об этом «ОГ» рассказала флорист, сотрудник Екатеринбургского дендрария Анна Панкратьева.

КЛЕМАТИСЫ. Крупно-цветковые растения цветут на побегах прошлого года, поэтому их нельзя обрезать до основания — надо оставлять стебли примерно полутора — двух метров длиной. Однако на Среднем Урале неподготовленные к морозам эти сорта клематисов могут не пережить зиму. Их укладка на зиму не так проста. Первое — основание куста непременно мульчируют опилом или перегноем. Второе — подрезанные стебли скручивают в колечко, укладывают на подстилку из сухих листьев или опилок. И третье — сверху надо поставить каркас: коробку засыпать сухими листьями или опилками, а затем закрыть её плёнкой для защиты от влаги.

Сорт «княжики» не подрезают, но и не укрывают так тщательно — они не очень-то боятся морозов, неприхотливы. Их можно оставить на опоре на всю зиму — и без укрытия.

Ухаживать за мелкоцветковыми растениями намного проще. Достаточно срезать стебли на высоту 20 — 30 сантиметров. А перед самыми заморозками уложить сверху немного лапника.

ПИОН. Стебли срезают не раньше первых заморозков, когда листья пожухнут. Пеньки оставляют маленькие, не выше 5 сантиметров. Сам куст засыпают сверху перегноем или торфом, из расчёта одно ведро на куст. Это сохранит почки возобновления в мороз. Но весной, как только снег сойдёт, надо не забыть отгрести мульчу, иначе пионы перестанут цвести.

РУДБЕККИЯ, ФЛОКСЫ. Неприхотливые многолетники срезают почти у земли и сверху засыпают компостом или перегноем. Такая мера одновременно послужит удобрением цветам и защитит корни от вымерзания, пока нет снега.

ХРИЗАНТЕМЫ. Корейские сорта довольно неприхотливы, но все цветы у них лучше срезать до наступления заморозков. Подрезку делают на высоте 10 сантиметров. Куст засыпают перегноем или компостом. Весной его немного отгребают в сторону.

ХОСТА. Считается, что этот многолетник совершенно не требует никакого ухода, и садоводы забрасывают его. В результате через несколько лет однажды весной хоста не выпускает листьев — гибнет. Чтобы не допустить подобного, жухлые после первых заморозков листья надо срезать. Сверху же подсыпать небольшой слой перегноя — достаточно двух-трёх лопат. Следующую зиму обещают на Среднем Урале особенно морозную, поэтому не помешает хостам даже лапник.

Самые неприхотливые из садовых многолетников - районированные лилйники: они не требуют никакого укрытия на зиму. Фото: Владимир Мартьянов

ЛИЛЕЙНИК. Во-первых, надо срезать цветоносы и собрать с листьев упавшие лепестки цветов, чтобы не разводить гниль и связанные с нею болезни. Во-вторых, как только листва станет жёлтой, срезать её на высоту 15–20 сантиметров. Укрывают на зиму перегноем и лапником лишь гибридные нежные сорта, делая это в октябре, когда начнутся стойкие повторяющиеся заморозки. Районированные для Среднего Урала лилейники отлично переносят наши зимы безо всякого укрытия, больше того, мульча для них может навредить — от тепла куст преет и способен погибнуть.