Общество 21 сентября 2017, 06:00

Как ухаживать за травянистыми многолетними цветами перед заморозками?

Лилейники могут переносить зиму без укрытия. Фото: Владимир Мартьянов

Лилейники могут переносить зиму без укрытия. Фото: Владимир Мартьянов

Сюжет

«Дом. Сад. Огород»
Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.



За многолетними травянистыми цветами надо успеть поухаживать до наступления морозов. Пока нет снега, некоторые из них рискуют подморозить корни и погибнуть. Об этом «ОГ» рассказала флорист, сотрудник Екатеринбургского дендрария Анна Панкратьева.

КЛЕМАТИСЫ. Крупно-цветковые растения цветут на побегах прошлого года, поэтому их нельзя обрезать до основания — надо оставлять стебли примерно полутора — двух метров длиной. Однако на Среднем Урале неподготовленные к морозам эти сорта клематисов могут не пережить зиму. Их укладка на зиму не так проста. Первое — основание куста непременно мульчируют опилом или перегноем. Второе — подрезанные стебли скручивают в колечко, укладывают на подстилку из сухих листьев или опилок. И третье — сверху надо поставить каркас: коробку засыпать сухими листьями или опилками, а затем закрыть её плёнкой для защиты от влаги.

Сорт «княжики» не подрезают, но и не укрывают так тщательно — они не очень-то боятся морозов, неприхотливы. Их можно оставить на опоре на всю зиму — и без укрытия.

Ухаживать за мелкоцветковыми растениями намного проще. Достаточно срезать стебли на высоту 20 — 30 сантиметров. А перед самыми заморозками уложить сверху немного лапника.

ПИОН. Стебли срезают не раньше первых заморозков, когда листья пожухнут. Пеньки оставляют маленькие, не выше 5 сантиметров. Сам куст засыпают сверху перегноем или торфом, из расчёта одно ведро на куст. Это сохранит почки возобновления в мороз. Но весной, как только снег сойдёт, надо не забыть отгрести мульчу, иначе пионы перестанут цвести.

РУДБЕККИЯ, ФЛОКСЫ. Неприхотливые многолетники срезают почти у земли и сверху засыпают компостом или перегноем. Такая мера одновременно послужит удобрением цветам и защитит корни от вымерзания, пока нет снега.

ХРИЗАНТЕМЫ. Корейские сорта довольно неприхотливы, но все цветы у них лучше срезать до наступления заморозков. Подрезку делают на высоте 10 сантиметров. Куст засыпают перегноем или компостом. Весной его немного отгребают в сторону.

ХОСТА. Считается, что этот многолетник совершенно не требует никакого ухода, и садоводы забрасывают его. В результате через несколько лет однажды весной хоста не выпускает листьев — гибнет. Чтобы не допустить подобного, жухлые после первых заморозков листья надо срезать. Сверху же подсыпать небольшой слой перегноя — достаточно двух-трёх лопат. Следующую зиму обещают на Среднем Урале особенно морозную, поэтому не помешает хостам даже лапник.

Самые неприхотливые из садовых многолетников - районированные лилйники: они не требуют никакого укрытия на зиму. Фото: Владимир Мартьянов

ЛИЛЕЙНИК. Во-первых, надо срезать цветоносы и собрать с листьев упавшие лепестки цветов, чтобы не разводить гниль и связанные с нею болезни. Во-вторых, как только листва станет жёлтой, срезать её на высоту 15–20 сантиметров. Укрывают на зиму перегноем и лапником лишь гибридные нежные сорта, делая это в октябре, когда начнутся стойкие повторяющиеся заморозки. Районированные для Среднего Урала лилейники отлично переносят наши зимы безо всякого укрытия, больше того, мульча для них может навредить — от тепла куст преет и способен погибнуть.

  • Опубликовано в №175 от 21.09.2017 
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Подписка на "ОГ"

Подписка на

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (21 сентября)

Новичка тренер «Урала» присмотрел на одном из летних американских турниров. Автор фото неизвестен
Из Миннесоты привезли первого «настоящего» свердловского легионера

Конкурс Золотой Гонг

Конкурс Золотой Гонг

Строительный форум

Строительный форум