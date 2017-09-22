Техническая интеллигенция была готова сотрудничать с советской властью в создании уральских гигантов

Сюжет 100 монологов о революции

Что утратила и что обрела Россия в 1917 году? Размышления читателей «ОГ».

Сергей Агеев, научный сотрудник Музея истории Уралмашзавода:

— Мои предки, с отцовской стороны — сибирские крестьяне, с материнской — мастеровые златоустовской оружейной фабрики, ни к революции, ни к Гражданской войне отношения не имели. Обошлось как-то. Хотя среди дальних родственников всякие были: и эсер-террорист Василий Зубов (участник убийства в 1903 году уфимского губернатора Н.М. Богдановича), и даже некий златоустовский жандарм.

Но революция отразилась и на нашей семье. Точнее, её следствие — индустриализация, благодаря которой появился Уралмашзавод: на нём с 1940 года стали работать мои родители, потом мои брат и сестра, и я с 1974 года.

Все мы застали время, когда индустриализация была самой настоящей национальной идеей. Началось всё в 1920–1930-е годы, когда она охватила все слои общества. Уралмашевцы считали себя бойцами мировой революции, и это подвигало их на овладение сложной техникой, на создание машин, которые позволят увеличить производство стали в стране, а значит — танков, кораблей, самолётов, пушек, снарядов для Красной армии, которая на своих штыках принесёт освобождение трудящимся Европы от капиталистической эксплуатации.

Идея индустриализации была понятна и старой русской технической интеллигенции, понимавшей, что только так можно создать мировую державу. Отсюда и её готовность сотрудничать с советской властью в создании уральских гигантов: Магнитки, Уралвагонзавода, Уралмашзавода. Все они создавались по проектам уральских инженеров.

Самым престижным в 20–30-е годы было стать токарем, шахтёром, сталеваром, инженером… И вот результат: в годы Второй мировой войны советская промышленность, имея значительно меньше ресурсов, чем Германия, производила в разы больше вооружения. Причём вооружения гораздо более эффективного. Наши инженеры и рабочие оказались более квалифицированными, нежели германские.

И в послевоенные годы промышленность СССР постоянно демонстрировала своё лидерство во многих областях: самые крупные в мире доменные печи, самые производительные в мире прокатные станы, экскаваторы, буровые установки для добычи нефти и газа и многое что ещё.

Сейчас же идея индустриализации утеряна. Профессия инженера совершенно не престижна — так же, как и токаря, сталевара, кузнеца, шахтёра… И технику теперь закупают за границей, хотя отечественная ничуть не хуже, даже лучше.

Самое печальное — в сознание россиян потихоньку, но непрерывно вдалбливается мысль, что и не было в СССР специалистов высокого уровня. Кто спроектировал Уралмашзавод? Конечно же, немцы! Откуда, мол, грамотные инженеры могли взяться в лапотной России. Об этом на полном серьёзе рассказывают в социальных сетях наши горе-краеведы.

Скорее всего, это только начало, трудно даже представить, сколько ещё всяких нелепостей о советской промышленности предстоит услышать. А машиностроительные заводы уже начали испытывать кадровый голод. Есть заказы, но только работать за станками желающих всё меньше и меньше…