Архитектурные сенсации дня: новые повороты в историях дома Ипатьева и гостиницы «Исеть»

Начальник Управления архивами Свердловской области Александр Капустин предложил восстановить в Екатеринбурге дом Ипатьева. Фото Предоставлено Госархивом Свердловской области

В Екатеринбурге случилось сразу два знаковых архитектурных события. Один из брендов уральской столицы — гостиница «Исеть» — передана из федеральной в областную собственность, теперь у известного на весь мир памятника конструктивизма начнётся новая жизнь. Вторая новость звучит пока на уровне громких заявлений — в Екатеринбурге предложено восстановить дом инженера Ипатьева, в котором была расстреляна царская семья.

«Символ эпохи»

На открытии выставки «Дом Ипатьева: от разрушения к покаянию» начальник Управления архивами Свердловской области Александр Капустин заявил, что дом, в котором расстреляли царя, можно построить заново. Это заявление вызвало бурную реакцию в обществе.

— Пусть это будет новодел, пусть это будет не на подлинном фундаменте, но пусть он будет, — сказал Александр Капустин на выставке. — У нас в Госархиве области сохранились чертежи и фотографии разрушенного дома благодаря неравнодушным людям, которые, когда узнали, что готовится снос дома, пришли и сняли размеры.

Этот чертёж был сделан во время переоборудования дома Ипатьева 24 февраля 1923 года — тогда помещения приспосабливали для музея революции. Фото Предоставлено Госархивом Свердловской области

Александр Капустин рассказал «ОГ», что мысли о восстановлении дома давно витают в воздухе.

— Когда было принято решение о строительстве Храма-на-Крови, в руководстве области у меня спрашивали — может, лучше дом Ипатьева построить? Я ответил: лучше бы и то, и это. Но на два объекта, сказали, денег не хватит. Сегодня дом вполне возможно воссоздать, и он органично бы вписался в уже имеющийся комплекс. Здесь можно было бы организовать музей, проводить выставки. И просто посмотреть на точную копию, думаю, желающие были бы. Ещё один объект для туризма, о котором мы много говорим в последнее время...

Фото Предоставлено Госархивом Свердловской области

Правда, воссоздать Ипатьевский дом на том самом месте, где он стоял, уже не выйдет — там как раз стоит Храм-памятник на Крови. Его построили именно в память о трагических событиях, случившихся в Ипатьевском доме июльской ночью 1918 года.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл считает, что разрушение этого дома — символ разрушения русской истории:

— Ипатьевский дом был неким объектом богоборческой войны, которая была проявлена даже к тому месту, где были убиты святая царская семья и их верные друзья. Необходимо, чтобы мы собирали по крупицам эту память, старались сделать так, чтобы наши памятники не разрушались.

Сегодня в Екатеринбурге выставляются сразу две постоянных музейных экспозиции о расстреле Романовых — светская и религиозная. В случае, если Ипатьевский дом восстановят, все эти экспозиции можно было бы поместить в одном музее.

— Опыт воссоздания исторически ценных зданий используется во всём мире, — говорит кандидат исторических наук, директор Музея архитектуры и дизайна УрГАХУ Елена Штубова. — Особенно много зданий было восстановлено в Европе после Второй мировой войны. У нас в Екатеринбурге только на основании фотографий и сохранившихся чертежей совсем недавно воссоздали храм «Большой Златоуст». «Домик архитектора Малахова» на улице Луначарского — тоже всего лишь копия, историческая в нём лишь мансарда.

Однако многие архитекторы и строители уверяют, что воссоздать Ипатьевский дом в качестве именно памятника архитектуры удастся вряд ли.

— Не сохранилось даже основания, фундамента, — говорит народный архитектор России Александр Стариков. — Место, где он стоял, занято — рядом, поблизости от Храма, здание не влепить: просто некуда. Возводить копию придётся где-то в ином месте, а значит, дом всё-таки будет другой, и памятником его считать не получится.

Не в восторге от идеи и директор Музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский:

— Нельзя войти в одну реку дважды, место Ипатьевского дома уже занято храмом, а восстанавливать здание на другом месте кажется странным…

Очевидно, что до принятия решения на эту тему будет высказано ещё много мнений, в эти дни среди горожан развернулась широкая дискуссия.

Справка "ОГ" Ипатьевский дом, стоявший на углу улиц Карла Либкнехта и Клары Цеткин (прежде Вознесенской улицы и Вознесенского переулка), построили в конце 1880-х годов. Двухэтажное здание было возведено из камня с учётом рельефа: в восточной части имелся подвальный этаж. В 1908 г. его купил инженер-строитель Николай Ипатьев. В 1918-м дом реквизировали у хозяина, чтобы разместить в нём семью Николая II. Царская семья здесь прожила с 28 апреля по 17 июля 1918 г. — до расстрела. После здесь располагался музей Революции и Антирелигиозный музей, заседал Совет безбожников. В 1975 г. политбюро ЦК КПСС секретно постановило его снести. В сентябре 1977 г. решение исполнили.

«Исеть» наша

Один из самых узнаваемых символов Екатеринбурга — гостиница «Исеть» — передана в собственность Свердловской области. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

Ещё в прошлом году Минкульт РФ и Федеральное агентство по управлению гос-имуществом Минэкономразвития РФ направили губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву официальное подтверждение своего согласия на передачу гостиницы из федеральной собственности в областную. Но разговоры о смене собственника начались раньше — после того, как осенью 2015 года в «Исети» прошла третья Уральская индустриальная биеннале современного искусства.

В советское время на гостинице «Исеть» была надпись «Вперёд к коммунизму». Фото: Павел Ворожцов

Директор Уральского филиала Государственного центра современного искусства Алиса Прудникова ранее комментировала «ОГ», что «если гостиница будет передана в областную собственность, значит, она выйдет на новый этап жизни».

— Предстоит много работы: здание нуждается в серьёзном ремонте, в том числе перекрытий, стен, — сказала она.

Сегодня строение находится не в лучшем состоянии, считают арендаторы. Директор по развитию управляющей компании «Отели ЮСТА» Юлия Якунина (компания управляла гостиницей по договору аренды до 2013 года) сказала «ОГ», что аренда стала невыгодной.

— Ставка была достаточно высока, сложно вывести отель в прибыльность. Гостиница в плохом состоянии, нужно ремонтировать номера и обновлять мебель. Но отель знаковый и нуждается в восстановлении. Это символ города, и он мог бы быть конкурентоспособным на рынке как двух- или трёхзвёздочная гостиница, рассчитанная на деловых туристов.

По её словам, смена комплектации одного номера стоит около полмиллиона рублей (если менять мебель), ремонт и отделка — примерно 12 тысяч на квадратный метр.

Сейчас гостиница не работает — на её сайте указано, что она находится на ремонте. Ранее гостям предлагали 97 номеров, питание в кафе отеля, а также два конференц-зала, вмещающих 30–50 персон.

Приёмкой объекта на баланс области сейчас занимается МУГИСО. Передача «Исети» займёт около полугода, сообщили «ОГ» в ведомстве.

— Это здание уже давно было предметом обсуждения с федеральными органами власти, — пояснил «ОГ» замминистра по управлению госимуществом области Сергей Сосновских. — У нас есть задача сохранить его в историческом значении как гостиничный комплекс. Оказание сопутствующих услуг там возможно. Сейчас в здании есть арендаторы, общая площадь строения 5 696 кв. метров. В первую очередь мы планировали использовать здание при приёме гостей на ЧМ по футболу в 2018 году, но сейчас мы не успеваем его подготовить и будем ориентироваться на другие мероприятия — выставку ИННОПРОМ, Дельфийские игры, Царские дни. Потребность в помещениях есть, и есть желание привести объект в порядок. Мы планируем по программе туристического направления выделить средства на ремонт гостиницы. Точную стоимость работ пока нельзя назвать. Мы собираемся закрепить «Исеть» за Центром развития туризма на праве оперативного управления.

Справка "ОГ" Гостиница «Исеть» — памятник культуры федерального значения. Это самая заметная часть жилого комплекса «Городок чекистов», который был построен в 1929–1936 годах в стиле конструктивизма (всего в «городке» 14 корпусов). Одиннадцатиэтажное здание в 30-е годы было общежитием для молодых сотрудников НКВД. Группа архитекторов под руководством Ивана Антонова воплотила в жизнь идею о новом быте советских людей (в квартирах "городка", например, не было кухонь, для этого на первых этажах гостиницы была построена общая фабрика-кухня). «Исеть» будет изображена на логотипе к 300-летию Екатеринбурга. Минкульт РФ предлагает внести гостиницу в список культурного наследия ЮНЕСКО. Кстати Фото: Елена Винникова В этом году в Екатеринбурге появилась «фирменная» кружка в форме гостиницы «Исеть». У неё даже есть свой неофициальный слоган — «Теперь воду можно пить из Исети». Автор идеи — Роман Дик, директор брендингового агентства «Дикий филин». — Когда я придумал создать такую кружку, был почти уверен, что что-то подобное уже придумали до меня. Но оказалось, я стал первым, хотя идея проста и лежит на поверхности — внешне гостиница очень напоминает кружку. Теперь её удобно продвигать как сувенир, как символ города, как бренд. Обычная, без излишеств, керамическая кружка стоит недёшево — 650 рублей. В основном её покупают горожане и те, кто когда-то жил в Свердловске-Екатеринбурге. И 3–4 кружки в день стабильно раскупают туристы-иностранцы.