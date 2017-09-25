Школьные поборы: в каком случае обращаться в прокуратуру?

Школа обязана выдать учебники бесплатно. Фото: Алексей Кунилов

Насколько законны регулярные сборы средств с родителей в школах и детских садах — отвечает прокуратура Свердловской области.

Объясните, пожалуйста, насколько законны регулярные сборы средств с родителей в школах и детских садах?

Валерий Иванов, г. Екатеринбург.

Отвечает старший помощник прокурора Свердловской области по правовому обеспечению Вероника ГУРЫШЕВА:

— Вопрос актуальный. Практика добровольно-принудительных сборов денег на школьные нужды, увы, широко распространена. Законна ли она? Попробуем разобраться.

Все муниципальные образовательные учреждения имеют лицензию, значит, в них должны быть созданы все условия для нормальной учёбы, отвечающие госстандартам. Поэтому любые принудительные сборы денег в садиках и школах незаконны.

Статья 43 Конституции РФ гарантирует общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования. Также статьёй 35 (часть 1) ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» предусмотрено бесплатное обеспечение детей учебниками и учебными пособиями. На образовательной организации лежит и обязанность материально-технического обеспечения учебного процесса, оборудование помещений по государственным и местным нормам.

Так для чего тогда собирать деньги, если на учёбу выделяются специальные субвенции? Никакие дополнительные сборы на учебники и пособия с родителей законом не предусмотрены. Образовательные учреждения выполняют госзаказ на обучение и финансируются по нормативам органами госвласти субъектов РФ. На местное самоуправление возложено бремя расходов на содержание зданий и коммунальные услуги.

И если финансирования недостаточно, именно школа (или детсад) должна принимать меры к его увеличению: проводить инвентаризацию школьных библиотечных фондов, формировать перечень закупаемых учебников, подавать заявки о выделении денег для их приобретения, оспаривать (в том числе и в судебном порядке) методики расчёта субвенций, если они не покрывают расходы. А не собирать эти средства с родителей.

Например, по обращению родителей в прокуратуру области была проведена проверка по фактам сбора денег в муниципальном детском саду № 199 «Созидание» в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. Оказалось, что между детсадом и созданным фондом поддержки и развития дошкольного образования «Созидание» заключён договор о сотрудничестве, по которому родители были обязаны ежемесячно вносить от 10 до 12 тысяч рублей. Кто не платил, попадал в специальные объявления. Собранные деньги выплачивались сотрудникам детсада и фонда. Явно нарушались требования общедоступности и бесплатности дошкольного образования. По представлению прокуратуры Верх-Исетского района в департамент образования администрации города договор был расторгнут, а по фактам мошенничества материалы проверки направлены в следственные органы.

Важно понимать, что закон не запрещает делать добровольные взносы. Статья 4 ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» даёт родителям право индивидуально (или объединившись) делать взносы, но исключительно на добровольной основе. И органы госвласти субъекта, ведущие контроль в сфере образования, обязаны реагировать на сообщения о незаконных поборах и пресекать их.

Кстати. Департамент образования Екатеринбурга в конце прошлой недели открыл горячую линию на тему школьных поборов. Уже в первые дни звонков поступает немало, вся информация анализируется и проверяется. Горячая линия будет открыта до 29 сентября.