Новый президент РАН Александр Сергеев поблагодарил Урал за поддержку

Валерий Чарушин, председатель УрО РАН, с коллегами поддержал избрание Александра Сергеева президентом Российской академии наук. Фото: Алексей Кунилов

В Москве избран новый президент Российской академии наук. В результате двух туров голосования победил 62-летний физик родом из Нижнего Новгорода. После подсчёта 1 596 бюллетеней выяснилось, что за Александра Сергеева отдано 1 045 голосов, а за его конкурента Роберта Нигматуллина — 412. Сегодня избранного президента академии принял Владимир Путин.

Как сообщили «ОГ» в Российской академии наук, Сергеева поддерживало всё научное сообщество Уральского отделения РАН: здесь разделяли его позицию относительно и вектора развития науки, и источников её финансирования, и отношений с Федеральным агентством научных организаций (ФАНО). И новый руководитель РАН поблагодарил уральцев за поддержку. Считалось, что выдвинувший Сергеева в кандидаты на президентский пост Институт прикладной физики — сильная платформа для старта. И институт уважаемый в научной среде, и фигура, которая его возглавляет — человек практичный. Большинство учёных сошлись в том, что Сергеев — оптимальный вариант для руководства академией в момент, когда необходимо сгладить противоречия с ФАНО и так наладить отношения с руководством страны, чтобы хватало средств для дальнейшего развития науки. Предвыборная программа Сергеева так и называлась: «Вернуть доверие и уважение общества к Российской академии наук».

Досье «ОГ» Александр Михайлович СЕРГЕЕВ родился 2 августа 1955 г. в Бутурлино Горьковской области. Доктор физико-математических наук, профессор. Лауреат Государственной премии РФ в 1999 г. и премии Правительства РФ в 2012 г. Директор Института прикладной физики РАН с 2015 г. Академик РАН с 2016 г., член-корреспондент с 2003 г.

Выборы не обошлись без интриги: изначально на пост президента академии претендовали пятеро кандидатов, и трое были отсеяны. К тому же перед тем все кандидатуры прошли процедуру утверждения Президентом РФ — при этом две кандидатуры не утвердили. Так что конкуренция среди учёных на выборах этого года была серьёзной. Кроме того, как сообщала «ОГ», выборы планировалось провести в марте, но они были сорваны.

Между тем Сергеев, выступая перед общим собранием РАН, сказал, что никакого давления со стороны власти не было:

— В течение этой выборной кампании власть наша вела себя совершенно демократично, не было никакого давления ни сверху, ни сбоку, — заявил выбранный президент РАН.

После того, как глава страны утвердит Александра Сергеева на выбранном посту президента академии, он приступит к реализации своего плана деятельности. Во-первых, это намерение исполнить-таки майские указы: увеличить затраты на исследования и разработки до 1,77 процента от ВВП и увеличить общий объём финансирования государственных научных фондов до 25 миллиардов рублей. Одной из статей финансирования науки может стать «научный» налог на сырьевой бизнес и крупные госкомпании: Сергеев заявил, что богатство, которое они имеют, появилось благодаря научным изысканиям.

В Российской академии наук подчёркивают, что между уральцами и новым президентом есть взаимопонимание, а значит, и цели они будут ставить общие, и идти к ним будут вместе.