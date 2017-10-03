Революция вытравила веру в человеке — сегодня мы пожинаем плоды этого

Сюжет 100 монологов о революции

Что утратила и что обрела Россия в 1917 году? Размышления читателей «ОГ».

Светлана Замараева, народная артистка России, актриса Екатеринбургского театра юного зрителя, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска»:

— Беда, беда… эта революция! Ничего полезного она не дала!

Сейчас уже открыты архивы, сняты фильмы, написаны книги с изложением точных фактов того, какой могучей, сильной, крепкой была Российская империя до этого жуткого переворота 1917 года. И жизнь у людей была в достатке, и почитание родителей — свято в любой семье и в государстве в целом, и люди были за Царя. А ведь ЗАСТАВИТЬ народ молиться за Царя и Отечество невозможно. Это может идти только от сердца, по внутреннему убеждению… Но первым делом люди именно эти молитвы, за Царя и Отечество, к Богу посылали. Потребность души в этом была, здоровый дух был!

Буря революции всё смела. «Бес разрушения», о котором предупреждал Достоевский, настиг Россию. И вот Гражданская война, территориальные потери, голод, репрессии, оголтелое безбожие, бандитский расстрел Царской семьи и самого Государя — Хозяина земли Русской!

Сегодня мы пожинаем плоды вытравливания Веры в человеке. И ещё долго, похоже, будем пожинать.

Правда, во время следующей кровавой беды — Великой Отечественной войны — люди очнулись и стали открывать храмы… Мне мама с папой и бабушка рассказывали, как во время обстрелов все бежали в храм и просили, молили Боженьку и Богородицу о спасении. Верили. Обращались к этой последней надежде на Всевышнего. Не зная толком молитв, они молились как могли. А ведь к тому времени уже десятки тысяч священников по стране были расстреляны. Сколько монахов в сталинских лагерях было погублено — совершенно невинных людей…

Всё выдержал наш народ — с Божьей помощью. И великая Победа в мае 1945 года пришлась именно на Пасху! Представляете?!

О, сколько свидетельств в истории человечества, что без Бога всё бессмысленно и разрушительно. Как только народ отступает от Бога — так начинаются революции, войны, эпидемии. Тому, повторяю, есть бесчисленное количество фактических подтверждений в истории.

Мы сейчас готовимся к скорбным памятным датам — 100-летию Октябрьской революции, 100-летию убиения Царской семьи. Это же не просто круглые даты, которые нельзя не заметить. Именно сейчас очень важно сделать выводы, понять посланные нам уроки истории, чтобы не повторилось никогда впредь тех ужасных событий!

Здорово, что сейчас много литературы выходит в дореволюционном формате, без купюр в текстах. С детства, например, мы все любим сказки Андерсена. Но, за редким исключением, не читали их в оригинале. Так вот, помните — в сказке «Снежная королева» Герда преодолела все страшные препятствия и испытания, победила могущественную королеву льда и спасла своего брата. А знаете, что ей помогло справиться с этим? Герда в самые трудные минуты читала «Отче Наш»…