Лжеминирование Екатеринбурга: хроника событий

Фото: группа «Вконтакте» «Инцидент Екатеринбург»

Сюжет Екатеринбург охватила волна звонков о минировании

Количество звонков о минировании зданий в Екатеринбурге продолжает увеличиваться. По состоянию на 15:17 29 сентября их насчитывается уже более 70.

С 10 сентября по всей России прокатилась волна лжеминирования. Приводим хронику в нашем регионе:

11 сентября

В Екатеринбурге эвакуировали людей из ТРЦ «Гринвич» и с Южного автовокзала. Часть рейсов отменили, пассажиры были вынуждены менять билеты.

19 сентября

Екатеринбург атакован лжеминёрами вторично. Практически одновременно полиция, пожарные и медики выехали на четыре объекта: ТРЦ «Гринвич», мэрию, цирк и офисное здание на Малышева, 44 («Рубин»). Из «Гринвича» были эвакуированы 8 000 человек, из «Рубина» — 400, из мэрии — 310. Меньше всего хлопот было с цирком, там эвакуировать пришлось 45 сотрудников (правда, спасатели не знали, выводить ли животных).

29 сентября

Началась самая массовая телефонная атака в России — на Екатеринбург.

В 12:00 стали поступать звонки о взрывных устройствах.

12:00–12:20. В это время начали выводить сотрудников из зданий нескольких региональных министерств, правительства Свердловской области, резиденции губернатора, а также из здания на Малышева, где находится магазин «Золотое яблоко».

12:20–13:00. Были эвакуированы ряд ведомств: Пенсионные фонды Верх-Исетского и Ленинского районов, налоговые инспекции Ленинского и Октябрьского районов, два центра занятости, а также Кировский районный суд, Институт связи, компания «СКБ Контур» и несколько заведений общепита.

13:00–13:30. Поступили сообщения о минировании Главпочтамта, администрации Кировского района, налоговой инспекции Чкаловского района, Дома актёра, представительства ЯНАО и ХМАО-Югры, а также нескольких школ. Сотрудники Роскомнадзора, расположенного в здании Главпочтамта, после проверки (в 19:30) вернулись на рабочие места и работали до полуночи. Так поступали работники многих ведомств и организаций.

Эвакуация из здания Главпочтамта. Фото: Павел Ворожцов

13:30–14:00. Эвакуация зданий на улицах Малышева, 101, где расположено много различных организаций (в том числе редакция «ОГ»), и Восточной, 64, торговых центров «МЕГА», «Радуга-парк» и «Гринвич», нескольких банков, ещё нескольких школ в Екатеринбурге и Берёзовском, детсада на улице Жукова.

14:00–15:00. Покинуть здания были вынуждены посетители ТЦ «Парк-Хаус», «Дирижабль», «Кит», «Таганский ряд» и «Алатырь». А также посетители Центра культуры в Горном Щите, клиники «Альфа-Центр Здоровья», пассажиры Южного автовокзала, уча-щиеся ещё нескольких школ и детсад на Заводской.

Эвакуация 165 школы в Кировском районе Екатеринбурга. Фото: группа «Вконтакте» «Инцидент Екатеринбург»

15:00—16:00. Очередь дошла до автотранспортных предприятий (в Екатеринбурге и Берёзовском), а также вузов. Эвакуировали Уральский институт управления — РАНХиГС, а также медицинский, педагогический, горный, юридический и аграрный университеты. Продолжилась волна «минирования» ТРЦ («Глобус», «Мегаполис», «Карнавал»), школ и детсадов.

16:00–17:00. Тревожные сообщения получили ещё несколько вузов (УрГУПС, УрГЭУ, РГППУ) и колледжей, несколько торговых центров и школ.

17:00–20:00. В это время эвакуировали торговые центры, большие и маленькие магазины и кафе в разных частях города, в основном на окраинах.

20:00–22:00. Волна «минирований» прокатилась по развлекательным учреждениям: кинотеатры «Салют», «Заря», «Дом кино», ККТ «Космос», где проходил концерт Леонида Агутина и Анжелики Варум. Очевидцы рассказали «ОГ», что певица прервала концерт со словами: «Я впервые делаю такое объявление: пришло сообщение, что здание заминировано. Просим сохранять спокойствие и покинуть комплекс». Зрители не смогли получить одежду в гардеробе и в +4 стояли на улице, пока шла проверка. Позже концерт возобновили.

Тревожные сообщения раздались в городах-спутниках Екатеринбурга — Первоуральске, Ревде, Верхней Пышме.

Эвакуация из студенческих общежитий. Студентки педуниверситета рассказали «ОГ», что после сигнала тревоги выбегали на улицу прямо из душа.

22:00–00:00. Эвакуированы аквапарк «Лимпопо», отель «Атлантик» и ещё ряд отелей. Покидали помещения посетители ещё нескольких кинотеатров, ТРЦ, баров и ресторанов, ночных клубов.

Суббота, 30 сентября.

8:00–9:00. Эвакуировали УрГЮУ. Как сообщила «ОГ» студентка Анастасия, вуз они покинули буквально на 20 минут — уже в 9 всех запустили обратно.

Эвакуировали посетителей ТЦ «Мега» в Екатеринбурге и пассажиров железнодорожного вокзала в Нижнем Тагиле.

В эти дни сапёры проверяли общественный транспорт Екатеринбурга. Фото: группа «Вконтакте» «Инцидент Екатеринбург»

Воскресенье, 1 октября.

Сработала цепная реакция — начались звонки «городских сумасшедших». В ночь на воскресенье эвакуировали жилой дом № 6 на Донбасской в Екатеринбурге (250 человек). По горячим следам сотрудники угрозыска задержали 30-летнюю подозреваемую, которая звонила из соседнего общежития. Женщина созналась в преступлении: она собиралась отомстить полицейским за то, что те привлекли к ответственности её подругу. Лжеминёрше грозит до 3 лет лишения свободы.

По данным из открытых источников