Подрыв спокойствия: пять вопросов о телефонном терроризме, охватившем Екатеринбург

Эвакуированные екатеринбуржцы не спешили расходиться по домам, выкладывали фото в соцсети и рассказывали друзьям об очередных «приключениях»... Фото: Владимир Мартьянов

Сюжет Екатеринбург охватила волна звонков о минировании

Количество звонков о минировании зданий в Екатеринбурге продолжает увеличиваться. По состоянию на 15:17 29 сентября их насчитывается уже более 70.

В минувшие выходные больше 150 зданий Екатеринбурга и соседних городов оказались «заминированы»: такого вала телефонного терроризма уральская столица не переживала никогда. Эвакуировали малышей из детских садов, школьников, зрителей кинотеатров, чиновников из госучреждений, были прерваны концерты, город встал в пробках. Работа многих организаций была парализована.

Несмотря на усиленную работу полиции и сотрудников спецслужб, до сих пор о волне лжеминирования остаётся больше вопросов, нежели ответов.

Терроризм или учения?

В СМИ в эти дни появилась информация, что спецслужбы якобы проводят массовые учения в России, чтобы проверить готовность к терактам «в боевых условиях». Но эту информацию никто из спецслужб не подтверждает.

— Это не учения, но терроризм в чистом виде, — считает профессор Анатолий Меренков, директор департамента политологии и социологии Уральского федерального университета. — Лжеминирования стали для граждан нормой, как раз это и было одной из целей террористов. Несомненно, они хотели бы, чтобы наша бдительность притупилась, и в тот момент, когда она по-настоящему потребуется, её не будет. И тогда можно будет совершить что угодно. Несмотря ни на что, мы не должны расслабляться и притуплять своё внимание. К сожалению, так выглядит ситуация с терроризмом сегодня во всём мире. Ни одна из стран, а не только Россия, не находится в безопасности.

Откуда и как приходят сигналы о «минировании»?

Тревожные звонки поступают по телефону с разных IP-номеров. СМИ сообщали, что след ведёт на Запад, были разговоры о неких украинских источниках, но официальных данных силовики также пока не дают.

— Если звонки идут через Интернет, по системе IP-телефонии, то проследить, откуда они поступают, не так-то просто, — комментирует программист Антон Абрамов. — Суть в том, что есть так называемые sip-провайдеры, которые предоставляют аккаунты. Ты регистрируешься, получаешь логин, пароль, кидаешь деньги и звонишь: у себя на компьютере набираешь номер, сигнал идёт к провайдеру, а провайдер отправляет звонок на нужный номер. Соответственно, если отправить провайдеру запрос на предоставление данных о звонке, он может их сообщить. А может и отказать, если это иностранный провайдер. Кроме того, есть такая штука, как VPN (виртуальная частная сеть), которую, кстати, в России хотят запретить. Её можно использовать для шифрования: ты звонишь с одного IP-адреса, а виден при этом другой адрес. Но толковые специалисты могут постепенно отследить все цепочки.

По словам эксперта по антитеррору Алексея Старостина, вице-президента Уральской ассоциации «Центр этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма», авторство сообщений пока неизвестно, на его установление понадобится немало времени.

— Беда информатизации в том, что легко замести следы преступлений, совершённых при помощи звонков через Интернет. Можно так воспользоваться сайтами-анонимайзерами, что след выведет вас в другую страну, тогда как преступник будет сидеть за компьютером в соседнем кабинете, — говорит Старостин. — Однако технологически схемы можно распутать, и я уверен, что это сделают.

Каков ущерб от массового «минирования»?

Сумму ущерба от анонимных звонков в Свердловской области сосчитать ещё не успели. Но можно догадываться, что она немаленькая. В середине сентября, после волны подобных звонков, прокатившейся по другим городам страны, зампред оборонного комитета Госдумы Юрий Швыткин заявил, что ущерб составил порядка одного миллиарда рублей. Тогда по стране было «заминировано» 420 объектов, в Екатеринбурге в пятницу — более 150, вот и считайте. Ущерб складывается из расходов на выезд спецподразделений и бензин, из времени простоя предприятий, прибыли, которая не была получена…

— Наш торговый центр закрылся примерно в обед в пятницу и открылся только утром в субботу, — рассказали «ОГ» в пресс-службе ТРЦ «Радуга». — Арендаторы не получили прибыль. Суммы назвать сложно, в разных магазинах они разные. Кроме того, и сотрудники, и посетители ТРЦ испытали большой дискомфорт в этой ситуации. Отмечу, что паники во время эвакуации не было, возможно, потому, что мы оказались далеко не первым ТРЦ, который эвакуировали в этот день, и люди понимали, что это ложное сообщение.

Прямой материальный ущерб получили и учреждения культуры.

— Когда одному из работников кинотеатра поступил звонок о взрывном устройстве, в семи залах шли киносеансы. Они были, естественно, прерваны, но зрители не виноваты, что случился форс-мажор, — рассказал «ОГ» директор кинотеатра «Салют» Сергей Федяков. — Мы не возвращали деньги за билеты, но вручали на выходе пригласительные, по которым люди смогут бесплатно прийти на другой сеанс. Все более поздние сеансы мы отменили.

По его словам, сотрудники кинотеатра не поверили, что в здании находится бомба, но действовали строго по инструкции. Паники не было: зрители покидали залы спокойно, даже посмеиваясь.

Как утверждает Анатолий Меренков, в этой ситуации важнее ущерб не экономический, а политический: подрыв доверия органам власти.

Почему федеральные СМИ замалчивали события в Екатеринбурге?

Удивительно, но в итоговом недельном выпуске 1 канала мы больше узнали о Каталонии, Бундестаге и российско-турецких отношениях, нежели о том, что происходит в родной стране. О Екатеринбурге — ни слова.

— Подробно рассказывать о массовом лжеминировании по ТВ — значит сеять панику дальше, — полагает Меренков. — Соглашусь с теми, кто решил не педалировать тему по федеральным каналам.

Но разве замалчивание таких массовых эвакуаций в городе-миллионнике — это не сеяние паники и не «подрыв доверия» к федеральным структурам?

Кто виноват и что делать?

Сохранять спокойствие в этой ситуации — это главное. Но если завтра повторится нечто подобное — кто будет отвечать? Виртуальные лжеминёры или те, кто разрабатывает неэффективные антитеррористические инструкции? В условиях, когда федеральные СМИ молчат, люди ждут ответа от местных силовых структур и вынуждены питаться слухами и домыслами…

Эвакуация из здания по улице Малышева, 101, где расположена редакция «Областной газеты». Фото: Владимир Мартьянов