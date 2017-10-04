«Либералы видят в этом свидетельство подлинной демократии»

Фото: Александр Исаков

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Рубрика предоставляет слово политикам, предпринимателям, представителям общественности Свердловской области. Главное здесь — заявление личной позиции автора по актуальной теме.

В России впервые сократили число призывников. Очередной призыв на военную службу стартовал 1 октября. В соответствии с Указом Президента страны Вооружённые силы и Росгвардию в предстоящие три месяца пополнят 134 тысячи новобранцев. Это на 18 тысяч меньше, чем было призвано осенью прошлого года.

Как пояснил на встрече с журналистами представитель Генштаба Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский, столь существенное сокращение численности призываемых объясняется тем, что всё больше солдатских и сержантских должностей в армии и на флоте замещаются контрактниками. То есть процесс профессионализации Вооружённых сил, о необходимости которого много болтали, но практически ничего не делали для его реализации в 1990-е годы, обретает, наконец, зримые черты.

Правда, как сообщил военный комиссар Свердловской области Игорь Лямин, нынешней осенью на военную службу отправятся 4 169 жителей Среднего Урала. Столько же, сколько и осенью 2016 года. Это можно объяснить и несколько лучшей по сравнению с другими регионами страны демографической ситуацией, и тем, что из районов Крайнего Севера призыв теперь осуществляется один раз в год — весной, а потому осенью из внутренних областей страны уходит в армию чуть больше новобранцев.

Но в целом по стране призыв, как видим, сокращается, и вполне возможно, что дело идёт к полному отказу от него. Как это ранее уже произошло в США и большинстве стран Европы. Кстати, наша либеральная общественность видит в этом свидетельство подлинной демократии. Хотя от призыва не отказывается Швейцария и ряд других вполне демократических стран. А Швеция, например, перешедшая в 2010 году на контрактный принцип комплектования своей армии, объявила о возобновлении обязательного призыва с 2018 года. Видимо, пришли тамошние законодатели к пониманию, что поручать защиту своей страны только тем, кто готов делать это лишь за соответствующее денежное вознаграждение, — дело рискованное. Причём под ружьё шведы намерены ставить не только юношей, но и девушек. Как это делается в Израиле, например.

Впрочем, в гендерном равноправии российская армия не отстаёт от западных. Представительниц прекрасного пола у нас давно и охотно принимают на службу по контракту, а кроме того, как сообщил 30 сентября официальный сайт Мин-обороны РФ, только в высшие военно-учебные заведения Воздушно-космических сил России в этом году поступили более 100 девушек. Из них 16 приступили к учёбе в Краснодарском высшем военно-авиационном училище лётчиков по программе подготовки военных пилотов. А в Государственной думе недавно обсуждали предложение разрешить девушкам служить в армии не только по контракту, но и по призыву.

Учитывая же, что количество призываемых с каждым годом сокращается, вполне возможно, что на военную службу скоро будут принимать по конкурсу, сравнимому с конкурсом в приличный университет. Полагаю, что для надёжной обороны страны это совсем не плохо.