Сюжет 100 монологов о революции

Что утратила и что обрела Россия в 1917 году? Размышления читателей «ОГ».

Владимир Вертиль, директор Екатеринбургского экономико-технологического колледжа:

— Россия ничего не утратила в ходе революции и «из-за неё». Наоборот, она хорошо продвинулась в своём развитии после 1917 года. Все разговоры о том, что революция отбросила страну назад, на мой взгляд, безосновательны. Любая революция — движение вперёд, какая бы она ни была. Другое дело, что в России революция привела к Гражданской войне. Но ведь без крови такие события и не происходят.

Не знаю, согласятся ли со мной, но для меня в этом смысле (людские потери ради благого общего дела) революция в чём-то близка испытаниям Великой Отечественной. Когда маршал Жуков отправлял людей на верную смерть — это было оправданно. Люди шли на гибель за Родину. Так и с революцией: идея переустроить Россию во имя общего светлого будущего тоже имела кровавые следы. Не могло их не быть.

В нашем роду, к счастью, в ходе революционного переустройства страны никто не пострадал, не был репрессирован. Я родом с Украины, мои бабушка и дедушка были крестьяне. Да, были трудности, связанные с коллективизацией. Бабушка рассказывала, как во время продразвёрстки, чтобы не умереть с голоду, им приходилось прятать зерно от отрядов продразвёрстки — его закапывали до весны.

Признаю, что перегибы в момент строительства новой, советской страны были, но наша семья всё это пережила. Никто не пострадал, хотя не были предки однозначно на «красной» или «белой» стороне. Ни чекистов, ни энкавэдэшников у нас в родне не было. При этом дед был председателем колхоза — ещё до войны.

А мой отец был кадровым военным, в годы войны — политруком. А они, политруки, во время войны были той силой, которая консолидировала общество советских людей. Это тоже было идеей, которая помогла победить советской стране.

Теперь — ближе к себе, своей профессии. Если говорить о пищевой промышленности, ситуация после революции изменилась только в положительную сторону. В 1932 году было создано наше учебное заведение — техникум хлебопекарной промышленности, позднее — пищевой промышленности. Именно орган, учреждённый сразу после революции, — Совет народных комиссаров создал наш колледж, скоро мы будем праздновать его 85-летие. В царской России таких учебных заведений не было. Сама пищевая промышленность, конечно же, существовала. Другое дело — какой была её структура. Вот колледж имени Ползунова был создан 170 лет назад, задолго до революции. Царское правительство думало о развитии горной и металлургической промышленности. А о пищевой промышленности такой заботы не было, в государственном масштабе она появилась только после революции.

Сегодня, в 2017-м, спустя 100 лет, хлебопекарная отрасль дрейфует в сторону частного бизнеса и небольших пекарен. Возможно, это оправданно. В чём-то тоже — революционные преобразования.