Программе «Взгляд» исполнилось 30 лет

Телепрограмма «Взгляд» выходила более 13 лет. В 2001 году её закрыли, а в 2007-м — наградили национальной телевизионной премией «ТЭФИ». Фото: Кадр из программы "Взгляд"

В октябре 1987 года в эфир вышел первый выпуск телепрограммы, из которой, по сути, вышло всё современное телевидение. Его ведущими были Владислав Листьев, Александр Любимов, Дмитрий Захаров и Олег Вакуловский.

Первый выпуск, как и три последующих, вышли без названия. Потом уже появилось короткое и ёмкое название «Взгляд» и эмблема в виде ромбика. С самого начала передача стала одной из самых любимых у зрителей. Говорят, даже преступлений совершалось меньше в то время, когда она транслировалась.

Прямой эфир, раскованные молодые ведущие, популярные люди в качестве гостей, современные видеоклипы, острые темы — «Взгляд» сломал существовавшие тогда стереотипы. Один из его создателей, главный редактор программ для молодёжи Эдуард Сагалаев, позже в интервью говорил: «Это была первая в стране программа, где люди назвали всё своими именами».

В отличие от привычных зрителю политически выверенных и прошедших цензуру новостных программ здесь был совершенно свободный разговор на самые злобо-дневные темы. Афганистан, Чернобыль, горячие точки, привилегии номенклатуры, предложение захоронить Ленина, а в качестве «музыкальных пауз» — уральский «Наутилус Помпилиус», Борис Гребенщикови другие «ненадёжные» музыканты.

«Взгляд» раздвигал границы дозволенного, неслучайно его много раз пытались закрыть, хотя изначально пятничная информационно-музыкальная передача создавалась по решению ЦК КПСС. Цель была — отвлечь советскую молодёжь от зарубежных радиостанций, глушить которые получалось всё хуже и хуже. Как вспоминал другой создатель и руководитель программы «Взгляд» Анатолий Лысенко, ему не раз говорили: «Всё, готовься, завтра ты вылетишь» и закрывали программу раз десять. Но редакция боролась за неё, и выход возобновлялся, порой при условии замены ведущих. В разные годы программу вели Александр Политковский, Владимир Мукусев, Сергей Ломакин, Артём Боровик, Евгений Додолев.

С 1990 года «Взгляд» выпускала «Телекомпания ВИD», а передача превратилась в аналитическое ток-шоу, а с 1994 года она стала выходить в формате информационно-аналитической программы. В октябре 1996 года ведущим «Взгляда» вместе с Александром Любимовым стал Сергей Бодров. Он был совсем не похож на своего героя из фильма «Брат».

— Мы нашли Серёжу, потому что всё время искали более молодого героя, который попадает в наше ощущение 90-х годов, — рассказал недавно в интервью на «Эхо Москвы» Александр Любимов.

Каждый выпуск «Взгляда» Сергей Бодров заканчивал фразой: «Да и вообще, всё только начинается»…