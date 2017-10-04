«Четвёртый канал» прекратил вещание?

Траур по «Четвёрки» на рекламных конструкциях в центре Екатеринбурга. Фото: Павел Ворожцов

«4 канал» удивил уральцев траурной промо-акцией: на улицах Екатеринбурга появились щиты с логотипом телекомпании и прощальными надписями на чёрном фоне. Между тем вещание канала продолжается как ни в чём не бывало.

«Спасибо, что смотрели нас», «Это было хорошее время», «Мы заканчиваем эфир» - такие надписи от имени «Четвёрки» появились вчера на рекламных конструкциях уральской столицы. Первый слоган заполнил собой и официальный сайт «почившей» компании. При этом руководители телеканала оказались недоступны для связи, а простые сотрудники отказались пояснить, что происходит. Не было информации о происходящем и у председателя Свердловского творческого союза журналистов Александра Левина.

- Спасибо, что проинформировали, первый раз об этом слышу. Пока ничего не могу сказать – нужно разбираться, - с удивлением сообщил он «ОГ».

В результате нам перезвонила помощница Александра Левина и сказала, что «у «Четвёрки» всё отлично». Этого и следовало ожидать. Ведь канал продолжает свою обычную трансляцию. Да и в программе телепередач, которая напечатана в «Областной газете» и прочих изданиях, нет никаких изменений. Привычные зрителям «Утренний экспресс», «Новости», «Стенд» остаются в сетке вещания и транслируются в прежнее для них время.

Более того, весной этого года «4 канал» уже пропадал из эфира. Тогда компания просто сменила «место проживания» в Екатеринбурге - переехала из здания на Хохрякова, 104, в торговый центр «Limerance» на Воеводина, 8. Однако из-за этого двое суток в эфире телеканала происходили перебои. Возможно, тогда руководство «Четвёрки» и убедилось на практике, что пауза в трансляции тоже «делает рейтинг».

В медиа-среде уже пошли разговоры о том, что «4 канал» устроил себе «похоронную» промо-акцию. Случайным первопроходцем подобных кампаний в 1897 году стал американский писатель Марк Твен. Его знаменитая фраза «Слухи о моей смерти сильно преувеличены» была опровержением сообщений прессы о кончине писателя. Позже эту историю превратили в рекламный трюк и растиражировали многочисленные знаменитости - они специально распространяли слухи о своей смерти, чтобы привлечь к себе повышенное внимание.

В пользу такой версии говорят и сами «похоронные» щиты – телеканал не стал бы тратиться на баннеры, если бы действительно оказался на грани закрытия. Более того, возможно медиа-менеджеры таким манером открывают новый сезон или готовят телезрителей к изменению в сетке вещания. В любом случае внимание к себе «Четвёрка» уже привлекла. Остаётся надеяться, что оно того стоило.