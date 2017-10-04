Дачные автобусы перешли на зимнее расписание

Дачники смогут зимой ездить в сады на таких же автобусных рейсах, как и летом. Фото: Александр Исаков

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

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По просьбе жителей Екатеринбурга число рейсов увеличится.

С 4 октября движение автобусного маршрута № 85 «Радиоколледж — посёлок Медный» в Екатеринбурге изменилось. На этот раз в Муниципальном объединении транспортных предприятий решили не сокращать количество машин на рейсе, как это делали в прежние годы, а, наоборот, увеличить. На линию добавят ещё один автобус, поэтому появятся дополнительно ещё четыре рейса. В МОАП объяснили это тем, что пассажиропоток не уменьшается с началом холодов: теперь в садах разрешена прописка, и в дачных посёлках стало жить немало народа.

Добавим, в новом расписании движения автобуса №85 нет деления на выходные и рабочие дни: маршрут выполняет одинаковое количество рейсов в течение всей недели.

Также не будут сокращать количество рейсов и на маршруте № 95 «Радиоколледж — озеро Чусовское». Кроме того, продлено движение автобуса №25, который ездил от Меги до улицы Высоцкого: сейчас до 19.25 он ездит до остановки «Технопарк Университетский». По маршруту его движения также расположены сады, и дачники теперь могут добираться до них на этом автобусе.