Екатерина Сибирцева: «Троечники всегда были самым выживающим народом»

Прямая линия с Екатериной Сибирцевой длилась чуть больше часа. Больше всего вопросов поступило из социальных сетей. Самыми активными, как и следовало ожидать, оказались родители школьников. Фото: Алексей Кунилов

В редакции «ОГ» состоялась прямая линия с начальником департамента образования Екатеринбурга Екатериной СИБИРЦЕВОЙ. Она ответила на многочисленные вопросы, поступившие по телефону, электронной почте и социальным сетям от родителей, учителей, а также от самих школьников.

— Екатерина Александровна, с началом учебного года вопрос для многих родителей более чем актуальный: сколько времени ребёнок должен делать домашку? Моя дочь учится в третьем классе в первую смену, она делает уроки до 11 часов вечера. Точнее, вся наша семья, так как мы все ей помогаем. А за рубежом предлагают вообще запретить домашнее задание... (Наталья Гребцова, Екатеринбург).

— Да, есть страны, где не задают домашнее задание. В Швеции, например, уроки на дом не задают до 8-го класса. Знаю, что для многих родителей проблема эта актуальна, но я бы не сказала, что сейчас на дом задают уроков больше, чем прежде. Когда я училась в школе, мы выполняли значительно больше заданий, чем делают сейчас мои дети.

Каждый ребёнок индивидуален, но надо понимать, что дети — прекрасные манипуляторы, они знают: не сделал вовремя уроки, придёт мама с работы, сядет рядом и будет подсказывать каждое слово. При этом у ребёнка не будет формироваться самостоятельная модель поведения.

Мы сегодня воспитываем детей намного более инфантильных, чем раньше, у них очень мало обязанностей. Да и не каждая взрослая женщина сегодня способна выполнить то работу, которую в XIX веке выполняли девятилетние девочки.

Фото: Алексей Кунилов

Детям нужно помогать в той мере, в какой это реально необходимо. К тому же они должны научиться здраво относиться к домашнему заданию: не всегда нужно сидеть до 12 ночи и любой ценой делать все уроки на отлично. Можно что-то сделать по минимуму, получить за это не самую высокую оценку и быть счастливым. Но главное, чтобы при этом была счастлива и мама.

Но если ребёнку действительно очень тяжело, нужно поговорить с учителем или психологом, а делать уроки каждый день до 11 или 12 часов ночи нельзя. Также как нельзя нанимать репетитора для выполнения уроков. Репетитор — это помощник. Он может быть нужен только на определённом этапе, чтобы ликвидировать какие-то пробелы. Ребёнок не научится самостоятельности, если постоянно будет заниматься с репетитором.

— Недавно в Мичуринском открыли новую школу. На родительском собрании учительница сказала, чтобы мы сдали по 2,5 тысячи в фонд школы. Что это за учебное заведение, где уже с первых дней требуют деньги? (Марина Калинина, Екатеринбург).

— Муниципалитет много делает для создания безопасных условий в школах. Там установлены тревожные кнопки, более 80 процентов школ оснащены системами контроля доступа, в штатных расписаниях предусмотрены должности сторожей и гардеробщиков. Однако проблема организации физической охраны остаётся. Это очень недешёвое удовольствие, особенно в больших зданиях, а в Мичуринском здание — более 20 тысяч квадратных метров. Если мы будем охранять школы за счёт муниципалитета, мы не сможем строить новые образовательные учреждения. Мы, конечно, предпринимаем меры, чтобы школа была безопасной территорией, но если родители могут помочь, это замечательно. Одно место в школе в Мичуринском обошлось бюджету в 900 тысяч рублей, содержание этого имущества — также большие расходы. А нам, согласно муниципальной программе, до 2025 года надо создать почти 70 тысяч новых мест, представляете, какие это суммы?

Но с просьбой о финансовой поддержке может обращаться только родительский комитет, а ни в коем случае не учитель. И пожертвования должны быть добровольные. Никаких санкций по отношению к ребёнку не должно быть, если родители не сдали деньги.

— На днях министр Ольга Васильева сказала: «никаких платных услуг в школе, даже покупки мыла и занавесок, быть не может». Но почти все школы живут на платных услугах… (Мама пятиклассницы, г. Верхняя Пышма).

— Нужно развести понятия — платные услуги и добровольные пожертвования родителей на создание благоприятных условий в школе или классе. Что касается платных услуг (то есть дополнительных занятий, какой-то активности сверх школьной программы) — в школах не запрещается этим заниматься. Такие услуги востребованы родителями. Им удобно, чтобы ребёнок получал допобразование в стенах своей же школы. Конечно, было бы идеально, чтобы все эти кружки и секции финансировались из бюджета, но сегодня нет такой возможности.

Можно ли родителям жертвовать деньги на улучшение условий в школе? Сегодня мы обеспечиваем все статьи расходов — на мыло, туалетную бумагу, цветы и прочее. Вопрос — в каком объёме они финансируются? Достаточно ли это, по мнению родителей? Конечно, бывает недостаточно. И если родители хотят (именно хотят) — всегда пожалуйста. Но никакого принуждения на сбор денег быть не должно.

— Как вы думаете, была ли хороша советская система образования и почему мы от неё отказываемся? Кажется, что современную программу составляли инопланетяне, а не люди, получившие советское образование — лучшее в мире. (Семён Исаков, г. Берёзовский).

— Про лучшее в мире — не буду комментировать. У всех разное мнение на этот счёт. Мне кажется, что школа должна сегодня взять все лучшие традиции советского образования и быть современной, адекватной реальности. Можно, конечно, гордиться тем, что вы учите детей по-советски, но потом они оказываются в совершенно другой среде, в реальности Интернета, гаджетов. Представляете, какой диссонанс в сознании возникает у ребёнка?

Есть в обществе некое возмущение, что сейчас якобы стали учить хуже. Я так не считаю. Все лучшие советские практики, на мой взгляд, мы как раз таки сохранили.

Фото: Алексей Кунилов

— В этом году в некоторых первых классах Екатеринбурга больше 30 детей, хотя ещё 3 года назад было по 25. Эта тенденция по укрупнению классов сохранится? (Родители будущих первоклассников, микрорайон Заречный, Екатеринбург).

— Я думаю, родители представляют себе демографическую ситуацию, которая сложилась в Екатеринбурге. И они, наверное, понимают, что если у нас были переполнены детские сады, то сегодня вся эта масса детишек идёт в школу. И когда все родители стремятся попасть в те учреждения, которые почему-то считаются престижными (хотя я не думаю, что надо попадать в какую-то избранную школу, у нас везде очень достойное начальное образование) — то возникает перенаселённость классов.

У нас действительно растёт количество первоклассников. Мы не успеваем открывать для них новые места в школах. С этим связана программа по созданию новых мест в образовательных организациях. Она принята на уровне Федерации, региона и муниципалитетов. Мы делаем много, но есть локальные проблемы, которые мы не успеваем решать.

Конечно, формировать классы больше 30 человек совершенно нецелесообразно. К сожалению, пока такие случаи есть. Но это тенденция нашего дня. Мы вот, например, учились в классах, где было по 44 ученика, сидели по 3 человека за партой… Я не говорю, что нужно вернуться к этому, просто бывают периоды демографического роста и спада, это надо учитывать.

— Я учитель на пенсии. Сегодня портфель первоклассника весит больше 3 кг. Разве это нормально? (Валентина Хисматуллина, г. Сухой Лог).

— К сожалению (или к счастью), согласование учебников находится в ведении федерального Министерства образования. Каждый учебник должен пройти экспертизу не только по содержанию, но и по весу, по оформлению. Вы совершенно правы, что портфель первоклассника не должен столько весить. Какой выход из этой ситуации? Мне кажется, министр Ольга Васильева свою позицию здесь уже обозначила и проблему уже решают. Сегодня происходит сужение количества учебно-методических комплектов по всем предметам, не только в начальной школе. Сейчас в федеральный перечень входят более тысячи учебников, а теперь будут сформированы рекомендации по каждому предмету в рамках двух-трёх вариантов учебников — базового и углублённого уровня. Думаю, портфель школьника станет значительно легче.

Фото: Алексей Кунилов

— В новых учебниках нет правил. Они не выделены в рамках, как это было в моё время. Я даже сейчас зрительно помню, где какое правило было расположено и на какой странице. Зачем такие новшества? (Ирина Красавина, Екатеринбург).

— Вопрос правильный, но неконкретный, надо увидеть учебник. Но вообще-то деятельность детей организует учитель, именно он должен сделать правильные акценты. Мы ведь преподаём не учебник, а предмет, правильно? Может, это такая программа, где можно учить без правил? Видимо, предполагается, что нет необходимости в заучивании, и это другая техника преподавания.

В любом случае вы можете обратиться в школу с просьбой пересмотреть учебно-методический комплект, если большинство родителей недовольны качеством пособий. Кстати, это же касается рабочих тетрадей — любой курс можно спокойно преподавать без них. Мы, если честно, немного разбаловали и педагогов, и родителей, и детей этими рабочими тетрадями. В нашем детстве этого не было, и мы ведь как-то выучились?

— Подростков сегодня делают чуть ли антигероями. «Оторваны от жизни, эгоисты, бунтари…» Я отец 15-летнего парня, которому интересны рэперы Гнойный и Оксимирон. Ему интересна оппозиционная политика, он любит всякую гражданскую активность. Я стараюсь поддерживать его, потому что сам был таким. Как вы считаете, неужели современные подростки какие-то особенные? (Олег Константинов, Екатеринбург).

— Нынешние подростки — это потрясающее поколение. Я очень люблю наших подростков. У них огромный потенциал. Они не имеют таких ограничений, которые были у нас в этом возрасте. Поверьте, это поколение лучше, интереснее, прогрессивнее нас.

Фото: Алексей Кунилов

Да, это очень сложная категория. Главное — с ними нужно разговаривать. Дети (хотя это уже не дети, конечно) в этом возрасте очень остро чувствуют фальшь. Если родители хотят, чтобы их ребёнок был на них похож, пусть честно транслируют свои ценности. Есть хорошая поговорка — не пытайтесь воспитывать детей, они всё равно будут похожи на вас. А если им нравится рэп-культура — что же в этом плохого? Конечно, есть разные рэп-баттлы — с позитивной направленностью или негативные. Поэтому понятия о нравственности в семье должны быть.

— Сегодня есть требование проводить три урока физкультуры в неделю. Но как учитель должен их провести в школе, построенной в советское время, где одного спортзала на всех не хватает? (Валентина Хисматуллина, г. Сухой Лог).

— Три урока физкультуры — это обязательное требование, которое входит в основную часть учебного плана. Я совершенно с вами согласна и разделяю вашу озабоченность, что у нас есть школы с одним спортзалом, где проходит обучение в две смены и проводить три урока очень-очень трудно. Выход — строить стадионы при школах, строить новые школы и развивать спортивные секции, чтобы обеспечить подвижность детей. Понимаем проблему, но решить её быстро, к сожалению, не получается.

— Говорят, сегодня время перфекционистов и отличников. Но ведь двоечники всегда были успешнее в жизни, чем «ботаники»? (Олеся Никитина, 16 лет, Екатеринбург).

— Честно говоря, не знаю, откуда взялось такое мнение о времени перфекционистов. Не думаю. Это скорее всего какой-то комплекс. Мне кажется, что перфекционизм — это качество, которое не всегда помогает в жизни. Наоборот, оно создает немало сложностей. Вообще, троечники всегда были самым выживающим народом. Это как раз ребята, которым в большей степени присуща предпринимательская жилка. Неслучайно говорят, что отличники — это менеджеры, а троечники — это собственники. Поэтому нужно как-то соблюдать баланс, чтобы и предпринимательскую жилку не потерять, и в то же время уметь выполнять поставленные задачи и достигать результата. Усидчивость и умение работать в сочетании с фантазией и предприимчивостью дадут идеальный для нашего времени результат.

Фото: Алексей Кунилов

— Не так давно у нас было несколько скандалов, связанных с образом учителя. Откровенные фотографии и посты в соцсетях приводят чуть ли не к увольнению. Я недавно общалась со студентами педвуза — там были весьма колоритные персонажи: с яркими волосами, пирсингом… С одной стороны — каждый имеет право выглядеть так, как он хочет. С другой — речь о педагоге, который идёт к детям, они перенимают у него манеру поведения… Должны ли быть какие-то жёсткие стандарты для внешнего вида и поведения учителя? (Яна Белоцерковская, заместитель главного редактора «ОГ»).

— Сложный вопрос. Хочется встать на сторону и тех, и других. Но в каждой профессии есть своя профессиональная этика. И если ты идёшь в профессию, надо принимать эти правила игры. Было бы смешно появиться на буровой установке в туфлях на каблуках. Уместно ли появляться в короткой майке и шортах на прогулке в детском саду, если ты воспитатель? А в банк возьмут человека с дредами? Вряд ли. Ограничения этического характера, кстати, определены в профстандарте учителя, есть в этическом кодексе педагога, который рекомендован к разработке в каждом образовательном учреждении.

А что касается соцсетей — каждый профиль очень много о нас говорит. Сегодня анализ соцсети может быть даже положен в основу вашей кредитной истории. Когда мы создаём свою страницу, мы открываем ворота в свой внутренний мир и в свою жизнь. И педагог должен понимать правила поведения в этом очень сложном информационном мире. Я считаю, что учителя должны присутствовать в соцсетях. И должны задавать стандарты поведения в них: приличные фотографии и никакой ненормативной лексики.

— В нашей школе ввели экспериментальные планшеты от Ростеха. Домой его не выдают, но в школе ребёнку нравится. Они останутся бесплатными или нас заставят их покупать? И могут ли планшеты заменить книги? (Марина Ивановна, Екатеринбург).

— Покупать планшеты от Ростеха никто никого не заставит. Мы сейчас получили их бесплатно. И прежде чем принимать какие-то решения, мы оценим эксперимент со всех сторон.

Сможет ли планшет заменить учебник? Наверное, да — почему нет? Главное, чтобы он учителя не заменил (смеётся). Сегодня все учебники, которые попадают в федеральный перечень, имеют цифровую версию. То есть родители вполне могут эту версию закачать на планшет, если он есть у ребёнка.

Но нам в школах пока легче обеспечивать версию бумажную. Приобретение устройств — достаточно дорогая штука для бюджета. И к тому же, как известно, каждые два года технологии устаревают. А простой учебник спокойно служит 5 лет.

В любом случае в этой сфере необходимо государственное регулирование, сегодня стандарты не прописаны и не очень понятно, какие устройства должны быть закуплены, с какими характеристиками.

— Когда уже отменят ЕГЭ? (Сергей Павлов, Екатеринбург).

— Я не думаю, что ЕГЭ отменят. Нет совершенной формы итоговой аттестации. И ЕГЭ в этом смысле ни плох, ни хорош. У него много плюсов и минусов, также как и у обычных устных и письменных экзаменов. Для меня несомненным плюсом ЕГЭ является его функция социального лифта. Я на практике вижу, что у ребят, которые хорошо сдают ЕГЭ, появляются совершенно иные возможности для поступления в вузы.

— Конфликты в школе — частое явление. Кто чаще виноват? Почему у нас мало школьных психологов? Если у ребёнка не сложились отношения с учителем, что делать? Менять школу мы не хотим… (Оксана Дмитриева, мама восьмиклассника, Екатеринбург).

— Школа — достаточно конфликтогенная среда. В большой школе порядка ста педагогов, около тысячи детей, а ещё родители, бабушки и дедушки… Это огромное сообщество, и у каждого свои интересы. Поэтому конфликты возможны, и психологи нужны. Но наши возможности по расширению штата психологов ограничены финансированием, которое мы получаем от государства.

Службу медиации — внутреннего разрешения конфликтов — можно создать в каждой школе. Кстати, родители сами могут выступить с такой инициативой. И мы направляем педагогов на различные курсы, где можно научиться основам медиации.

Безусловно, школа оказывает образовательную услугу. Это мы для детей, а не дети для нас, но со стороны родителей хочется иногда больше толерантности и внимания к интересам не только своего ребёнка.

Если произошёл конфликт с учителем, думаю, педагог должен найти выход из ситуации. Если этого не произошло, обращайтесь к директору или в департамент образования.

— Когда в наших школах появится современная обстановка: мягкие кресла-мешки, как в Америке, полукруглые кабинеты? Почему у нас до сих пор в школах какая-то армейская дисциплина и порядки? (Юлия, 17 лет, Екатеринбург).

— Я тоже считаю, что школа должна быть современной. И для этого совсем необязательно вкладывать большие деньги. Чтобы установить неформальную обстановку, сделать зоны отдыха, достаточно, чтобы кто-то из учеников организовал группу, написал проект, пришёл с ним к директору и сказал: «Мы сегодня много говорим о проектах, у нас есть готовый. Выделите нам территорию, и мы его реализуем». Деньги на реализацию, может быть, выделит школа, а может быть, ребята заработают их сами. А кто-то, может быть, просто сам сошьёт такие кресла-мешки и подарит их первоклассникам.

— Какой должна быть школа будущего? И какие предметы вы любили в школе? (Анастасия Шурмина, автор «СверхНовой Эры» — детского приложения «ОГ»).

— Главное качество школы будущего (и современной тоже) — это открытость. Там каждый может высказать своё мнение, каждый имеет право быть услышанным. Там нет границ для коммуникаций, а есть атмосфера доверия, уважение друг к другу. Сегодня мы иногда оказываемся с родителями и детьми по разные стороны «баррикад», такого не должно быть.

Очень важно уважение к ребёнку. У Антона Семёновича Макаренко был такой главный принцип: как можно больше требовательности к ученику, как можно больше уважения к нему. Если мы создадим школу, благожелательную к ребёнку, то, наверное, сможем что-то изменить.

А в детстве я очень любила физику. А ещё биологию и химию. Но сегодня я чувствую, что мне не хватает гуманитарных знаний. Стараюсь этот дефицит восполнять, много читаю в Интернете о литературе, искусстве. Конечно, естественные науки можно изучать бесконечно, но сейчас у меня гуманитарная сфера вызывает больше интереса, если честно.

— Екатерина Александровна, мы знаем вас как прекрасного управленца, а как о человеке почти ничего не знаем. Расскажите о себе. (Учитель 37-й гимназии, Екатеринбург).

— Я родилась в Свердловске в 1972 году. Пошла в 121-ю школу в Верх-Исетском районе, там же училась в музыкальной школе. В 4-м классе я перешла в школу № 9, училась в физико-математическом классе. Окончив школу с серебряной медалью, поступила в УрГУ на физический факультет (кафедра компьютерной физики), параллельно училась на педагогическом потоке этого университета.

У нас были замечательные преподаватели, со многими из них я до сих пор поддерживаю отношения. Мне хотелось вернуться в школу, и я стала учителем, потом заместителем директора, директором. Но школа — это такое место, где человек эмоционально и психологически очень быстро выгорает. Я поняла, что мне нужно что-то менять, и перешла на административную должность. Бытует мнение, что чиновники — это бездельники с большой зарплатой, и я хочу сказать, что это не так. Приходится делать огромный пласт работы. Но самое трудное в моей работе сегодня то, что не всегда есть возможность помочь людям, которые обращаются, ведь для каждого человека и ситуации не пропишешь отдельную норму.

Проблем в нашей отрасли сегодня много, но у нас чудесные дети, хорошие педагоги. И мне хотелось бы поздравить с Днём учителя всех, кто имеет отношение к этому празднику. И очень хочется, чтобы в этот день каждый вспомнил человека, которого он может назвать Учителем с большой буквы. Думаю, у всех есть такой человек.

С Днём учителя! Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области: — Уважаемые учителя, преподаватели, ветераны педагогического труда! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Работа педагога — особая миссия по раскрытию индивидуальности ребёнка, выявлению способностей и талантов. Это не только передача знаний подрастающему поколению, но и воспитание в нём лучших качеств — доброты, терпения, упорства, интереса к миру. Наш регион числится в ряду сильнейших по уровню образовательных учреждений, имеет один из самых высоких в стране показателей количества «стобалльников» на ЕГЭ: от 70 до 130 человек ежегодно. Созданы Фонд поддержки одарённых детей «Золотое сечение», Межрегиональный центр компетенций. Свердловчане успешно выступили на чемпионате EuroSkills-2016 в составе Национальной сборной России. Современный преподаватель идёт в ногу с прогрессом, постоянно оттачивая своё мастерство. В 2017 году представители Среднего Урала заняли три призовых места на этапе Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» по УрФО, а педагог из Серова Елена Коновалова стала финалисткой конкурса «Учитель года России». В Свердловской области многое делается для укрепления престижа учительского труда. За время реализации майских указов Президента России средняя зарплата школьных педагогов увеличилась в 1,76 раза. Каждый год в систему образования региона вливается около 800 молодых специалистов. Действуют механизмы премирования за особые достижения в педагогической сфере, льготные муниципальные программы по обеспечению жильём молодых специалистов. Повышается комфортность школ области: согласно президентскому поручению, к 2025 году все они перейдут на односменный режим. Хочу выразить искреннее восхищение и признательность учителям. Главный результат вашей работы — формирование разносторонней гармоничной личности. Уверен, что умная, энергичная, стремящаяся к самореализации молодёжь станет движущей силой стратегии «Пятилетка развития», поможет Свердловской области войти в тройку регионов-лидеров. Желаю вам активных и креативных учеников, здоровья и вдохновения. Пусть школьный звонок всегда звучит для вас радостно и для каждой задачи найдётся интересное решение. Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного собрания Свердловской области: — Уважаемые педагоги, работники высшего образования и ветераны педагогического труда! Примите самые сердечные поздравления со значимым для всех нас праздником — Днём учителя! Учитель — это больше, чем просто профессия, это великая и ответственная миссия. Ведь настоящим педагогом является тот, кто передаёт младшим поколениям жизненный опыт, культуру, национальные и общечеловеческие традиции, воспитывая истинных патриотов своей страны, а в конечном итоге формируя будущее России. Сегодня мы живём во времена стремительных и очень значимых перемен: идёт модернизация производства, активно внедряются информационные технологии. Появляется потребность в качественно новом уровне знаний. На образование в Свердловской области выделяется четверть всего областного бюджета — 52 миллиарда рублей. Особое внимание уделяется строительству и ремонту школ. Расходы на эти направления увеличены на треть — построены и отремонтированы десятки школ. На будущий год регион приступит к строительству 12 новых общеобразовательных учреждений. Новый важный этап реализации одного из приоритетных проектов программы «Пятилетка развития» — «Уральская инженерная школа» приобретает особое значение, поскольку стратегически важно уже сегодня готовить специалистов, которые потребуются отраслям экономики региона через 5–10 лет в рамках нового технологического уклада. Современные стандарты в образовании требуют формирования высокопрофессионального кадрового состава молодых педагогов. И я с удовлетворением хочу отметить, что с каждым годом в наши школы приходит всё больше молодых специалистов. Задача органов власти всех уровней — сделать всё необходимое, чтобы молодые педагоги имели достойную зарплату, комфортное жильё. Самого искреннего уважения и внимания заслуживают наши ветераны сферы образования, которые, продолжая трудиться, являются достойным примером для начинающих преподавателей, образцом глубокой верности своему призванию. Дорогие учителя! Примите слова благодарности за ваш огромный вклад в развитие образования Свердловской области, за вашу сложную и ответственную работу, внимание и душевность. Пусть этот праздничный день принесёт вам массу положительных эмоций. Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья и оптимизма! С праздником, с Днём учителя!