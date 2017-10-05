Папоротники размножают делением

Современные папоротники произошли от древних, которые имели громадные размеры

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Видовые сорта модных сегодня декоративных папоротников размножают либо осенью, либо весной. Кандидат биологических наук, флорист, сотрудник екатеринбургского дендрария Анна Семёнова уверяет, что папоротники — весьма неприхотливы и холодостойки, и специальных укрытий на зиму они не требуют.

— Папоротник осенью или весной сажают сразу на постоянное место в цветнике, — советует Анна Семёнова. — Если это вид с длинным корневищем, то его делят на части, каждая из которых с одной почкой, и сажают на расстоянии около 60 сантиметров друг от друга. После обильно поливают. Виды, которые имеют короткое корневище, размножают путём деления розеток.

В следующие выходные в Екатеринбурге и области синоптики прогнозируют потепление до 10 градусов выше нуля — этого будет достаточно, чтобы заняться посадками папоротников. Кстати, их можно принести и из леса: дикие, недекоративные сорта, замечательно растут в условиях дачного участка и придают ему особую привлекательность. Флорист рекомендует лишь не забывать их почаще поливать, поскольку они особенно чувствительны к влаге.

— Свежевысаженный папоротник надо не только обильно полить, но и укрыть на зиму лапником, чтобы ослабленная от пересадки корневая система не повредилась от заморозков, — говорит Анна Семёнова. — Выберите для посадки этого растения затенённый участок в саду с плодородной, рыхлой и обычно влажной почвой.

Специально удобрять грядку с папоротником не требуется, это нужно лишь если почва слишком бедная. Надо учесть, что этот редкий ещё у нас обитатель сада не терпит прямых солнечных лучей, и если высадить его на открытое место, он вскоре потеряет всю свою декоративность.

Папоротник способен расти без пересадки 10–15 лет, и если чувствует себя благополучно, то даёт самосев — при помощи спор, которые созревают прямо на его листьях.

— Не надо забывать, что сказка о цветении папоротника — всего лишь сказка, — напоминает Семёнова.

Даже самые ленивые садоводы любят папоротник за его неприхотливость: посадив его однажды на своём участке, они получают яркие пятна зелени на долгие годы без особенного труда.