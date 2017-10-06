В селе Мраморском время отбивает электронный звонарь

В Мраморском шпиль колокольни виден издалека, теперь с неё отбивают ещё и время. Фото: Владимир Мартьянов

Осенний воздух особенно прозрачен, сквозь него хорошо слышны также и дальние звуки. На краю села Мраморское, что под Полевским, заехали на местную железнодорожную станцию набрать воды из колонки и вдруг услышали далёкий затейливый колокольный звон. А за ним размеренное — бум, бум…

— Два часа. Это у нас на церкви время отбивать стали, — сказала женщина у колонки.

Храм в селе Мраморском — весь в лесах, кое-где ещё не покрыт кровлей, а шпиль над колокольней уже высоко вознёсся в небо. Курантов на церковной башне нет, а время колокола на ней исправно отбивают: каждый час и каждые полчаса, за исключением ночи.

— Это электронный звонарь, его помогли приобрести нам неравнодушные люди, помогающие восстановлению храма, — пояснил при встрече его настоятель иерей Виктор Мартынов. — Там наверху компьютер стоит, в нём — несколько программ: привод идёт на каждый из шести колоколов, благодаря этому они сами отбивают звон, похожий на куранты, и бьют во время богослужения.

Сейчас на куполе храма идут кровельные работы. Фото: Владимир Мартьянов

Колокола для храма в Мраморском купили на народные деньги, а когда задумались о том, кто будет звонить, и появилась идея электронного звонаря.

Во время служб, которые проходят пока в домовой церкви, расположенной поблизости, настоятель храма подаёт команду со своего телефона на компьютер, и электронный звонарь начинает бить в колокола, а вот время отбивает автоматически. Колокола начали отбивать часы над селом с августа, и местные жители уже успели к этому привыкнуть. Например, когда электрики, проводя профилактические работы, выключили в селе свет, и колокола не ударили в положенное время, некоторые даже звонили батюшке: что, дескать, у нас там электронный звонарь молчит, не случилось ли что?

Иерей Виктор Мартынов служит в храме один, электронный звонарь очень ему помогает. Фото: Владимир Мартьянов

А вообще ко времени в этом старинном уральском селе, основанном в 1765 году, отношение особое. Ещё в екатерининские времена в центре его установили солнечные часы, изготовленные местными камнерезами из мрамора. Часы сохранились до сих пор. В 1841 году напротив мраморных часов появился храм в честь Усекновения главы Иоанна Предтечи. В 1933 году храм закрыли и разрушили колокольню. Сейчас уже несколько лет идёт его восстановление.

— Работы ещё много, — говорит мой собеседник. — Снаружи занимаемся штукатурными и кровельными работами. А чтобы начать внутреннюю отделку, надо вставить рамы и пустить отопление. Но газ в эту часть села, хоть и обещали, но так и не провели.

Проблем хватает, но этот звон, по словам отца Виктора, будет напоминать людям о чём-то высшем. Чтобы они могли отвести взор от повседневных дел и обратить его к храму.