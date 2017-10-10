«Поступайте с гаджетами как с едой: регулируйте меру потребления»

Михаил Перцель сравнивает гаджеты с едой: и с тем, и с другим не стоит перебарщивать

Сегодня, в День психического здоровья, главный психотерапевт Свердловской области Михаил Перцель рассказывает читателям «ОГ», как сохранить своё душевное состояние в порядке.

— Как сохранить душевное спокойствие и не поддаться стрессам, когда из всех телеэкранов слышны истерические вопли о ЧП и преступлениях, а Интернет заполнен новостями об убийствах и катастрофах?

— Людей, способных поддаться панике, среди нас большинство. Совет прост: исключайте из просмотра телеканалы с раздуваемой истерией и не кликайте на новости с сообщениями о ЧП. От того, что человек не узнает очередные страшные новости, будет только польза для психического здоровья. И не надо каждую свободную минутку мониторить новостные сайты. Относитесь к гаджетам, как к еде: регулируйте меру потребления Интернета. Если люди будут относиться к пище без меры, то будут переедать, и у них увеличится вес, появятся болезни… Все об этом знают и стараются много не есть. Точно так же надо относиться и к компьютерам, и тогда вреда от них для душевного самочувствия не будет.

— Сегодня слишком много конфликтов, которые никому не позволяют остаться в стороне…

— Культуре разрешения конфликтов мы должны учиться с детсадовского возраста. Факт — из любого конфликта можно выйти достойно. Конечно, только конструктивное взаимодействие с людьми способно научить этому человека, но овладеть им может каждый.

— Трудно научиться взаимодействию, когда люди всё меньше общаются друг с другом, заменяя реальное общение на виртуальное.

— Человек по природе имеет потребность в тёплом живом общении и признании, так что заменять друзей реальных на виртуальных не стоит — мы так жить не умеем. Нужен здоровый баланс между пользованием цифровой техникой и человеческими взаимоотношениями. Техника должна приносить пользу, а не вредить людям. В конце концов, если мы заменим общение с людьми на общение с машинами, так выйдет, что машины подчинят нас себе.

— Способен ли человек предотвратить развитие психических недугов?

— Некоторые — вполне. В числе психических заболеваний есть те, которые появляются из-за образа жизни и стрессов. В силах любого из нас повлиять на этот образ жизни, научиться справляться со стрессами и так защитить своё душевное самочувствие. Кроме того, есть психические заболевания, причина которых — травмы центральной нервной системы.

Важно, что нервная система человека способна травмироваться ещё до рождения, в перинатальном периоде. О психическом здоровье будущего ребёнка надо заботиться, правильно вынашивая беременность. Такие травмы способны нанести лекарственные препараты, алкоголь, наркотические вещества, если их употребляет будущая мама…

— Можно ли избежать влияния современной жизни, полной стрессов?

— Мы живём в мире больших перегрузок: кругом слишком много информации, высокие скорости, многозадачность, технологизация… Но правильное воспитание позволяет не чувствовать их гнёт. Человека с устойчивым позитивным отношением к миру не вышибить из седла никакими высокими скоростями.