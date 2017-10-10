Дотянули до трагедии: на уроках физкультуры за год погибли 211 детей

О страшной смертельной статистике сообщила министр образования и науки РФ Ольга Васильева. Фото: Алексей Кунилов

О страшной смертельной статистике на уроках, призванных укреплять здоровье школьников, сообщила министр образования и науки РФ Ольга Васильева, выступая в Совете Федерации. Причиной столь многочисленных трагедий она назвала действующий закон о защите персональных данных: в медицинских картах учеников указывается только та информация, которую родители сами желают предоставить в школы.

Право и бесправие

Родители сегодня права на свои свободы соблюдают тщательно: мол, моя воля, прививать ребёнка или нет от болезней — не хочу, значит, не прививаю. Имею право никому не говорить, что у сына порок сердца? Вот и не говорю. Одна моя знакомая искренне и без зазрения совести признаётся: в школе никто не знает, что у её дочери — эпилепсия. Ребёнок ходит уже в третий класс. Хорошо, припадков на школьных уроках не бывало. А если случится? На физкультуре. Как в 2004 году, когда в одной из школ ЖБИ в Екатеринбурге прямо на школьном стадионе ученице восьмого класса стало плохо, и никто ей не смог помочь. Девочки не стало. Тогда все винили, конечно, физрука. А ведь ни он, ни школьный медик даже не знали, что ребёнок был болен эпилепсией. Родители не сочли нужным предупредить.

— В соответствии с законом о защите персональных данных все результаты медицинских обследований предоставляются, во-первых, родителям, а во-вторых, в поликлинику, где наблюдается ребёнок. Третьим лицам передавать их никто не имеет права, — пояснила «ОГ» главный педиатр Свердловской области Любовь Малямова.

Вот потому так и складывается, что учителя физкультуры не в курсе заболеваний и диагнозов своих подопечных. Но, конечно, именно их и в целом школу назначают крайними: недосмотрели, не помогли, а ещё чаще говорят, что довели ребёнка. Вся ответственность за ЧП перекладывается на педагогов, хотя решение скрыть от них диагнозы принимали родители.

— Порой выясняется лишь чудом, что ученик освобождён от физкультуры после вирусной инфекции, — делится с «ОГ» учитель физкультуры одной из школ Чкаловского района областного центра Борис Чадов. — Отсутствовал в школе всего три дня, справку с освобождением классному руководителю сдавать не стал, чтобы не пропускать уроки. Приходит ко мне и идёт сдавать нормативы. А ему нельзя! Недаром врач пишет освобождение от нагрузок… Есть и другие варианты. Ученик имеет освобождение, я об этом знаю и во время динамичной игры в волейбол оставляю его на скамейке. Но приходит мама ребёнка и просит меня включить его в команду. Приходится каждый раз с большим трудом объяснять, что такая нагрузка может быть опасна для его здоровья — нет понимания.

Формально медицинские карты сегодня в школах есть, но в них заносят только ту информацию о состоянии здоровья ребёнка, которую пожелают предоставить родители. Фото: Алексей Кунилов

Смерть на уроке

Действительно, случаи, когда из якобы благих намерений родители настойчиво отправляют отпрыска на физкультуру, нередки. Ещё у всех на слуху трагедия, случившаяся три года назад с ученицей гимназии №108 Екатеринбурга: девочка никак не могла восстановиться после гриппа, температурила, но всё равно посещала уроки балета, не желая пропускать танцевальный конкурс. Никто не думал, что это обернётся гибелью.

В прошлом году в Свердловской области было два случая смерти на уроках по физическому воспитанию. В иные годы их не бывает совсем. Так что однозначно назвать причину трагедий медики не смогут — недостаточно данных. А вот в масштабах страны можно провести такой анализ и выяснить наиболее частую причину трагедий.

— Если причины — сердечно-сосудистые заболевания, то надо предпринимать соответствующие действия, — говорит Любовь Малямова. — Например, запретить продажу энергетических напитков несовершеннолетним, которые вызывают нарушения сердечного ритма. В причинах может быть и нетренированность детей — когда ребёнок слаб, мало двигается, но приходит на физкультуру и сдаёт норматив — в результате не справляется сердце…

Главный педиатр рассказывает, что опыт удачной борьбы с массовым ухудшением здоровья школьников в медицине и образовании уже есть. В начале 2000-х резко подскочило количество гастритов у детей, тогда много сделали, чтобы все школьники получали горячее питание. Сегодня заболеваний желудочно-кишечного тракта у школьников стало меньше. Здоровье сердца, сосудов тоже можно сберечь.

Медицина для школы

— Нагрузка на медицинских работников в школах сейчас слишком велика, — считает председатель комитета по социальной политике Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Погудин. — В идеале надо, чтобы школьный медик дежурил в школе до тех пор, пока идут занятия. Он должен знать детали состояния здоровья вверенных ему учеников. Для этого необходимо уделять больше внимания работе, но как это осуществить, если на школу, где тысяча детей, лишь один фельдшер? Да и тот бывает в образовательном учреждении не каждый день, разрываясь между двумя, а то и тремя организациями?

В советское время тоже был закон о медицинской тайне, но при этом на первом месте были здоровье и жизнь ребёнка. Поэтому детская больница безо всяких формальностей передавала в школу данные обо всех заболеваниях. Конечно, случались ЧП на уроках и тогда. Но учителя твёрдо знали: вот у этого ученика — больное сердце, и никто его не отправлял бегать стометровку на время. А к ребёнку-эпилептику учитель был более внимателен, чтобы не пропустить случай припадка, оказать нужную помощь вовремя.

Минобрнауки РФ уже договорилось с Минздравом РФ, чтобы образовательные учреждения могли получать данные о заболеваниях детей. Конечно, диагнозы договорились шифровать, а вместо них давать подробные рекомендации по сохранению здоровья. Собственно, педагогам сами названия болезней и не нужны: знать бы, как именно поступать, чтобы не навредить ребёнку.

— Мы не будем дожидаться реакции Федерации на эту трагическую статистику о смертях в школах, — говорит Вячеслав Погудин. — Уже с октября более глубоко займёмся темой школьной медицины и физкультурных диспансеров. Надо признать, что прежняя система взаимодействия медиков и педагогов была более эффективной, мы многое сегодня уже растеряли, теперь надо восстанавливать утраченное. Интересы детей стоят на первом месте, и если закон вредит их соблюдению, то он требует изменений.

Главный педиатр региона говорит, что педиатры сегодня всё чаще встречаются с безответственностью. Родители зачастую не следуют рекомендациям врача не только в плане лечения, но и в плане дополнительного обследования ребёнка.

— Если мама в курсе заболевания своего школьника, лучше, если о нём будет знать и школьный медик, и классный руководитель, и учитель физкультуры. В этом случае больше шансов, что его жизнь и здоровье будут находиться в школе под защитой, — уверена Любовь Малямова.