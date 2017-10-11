Октябрь: пора белить деревья

Для побелки традиционно применяли гашёную известь, но сейчас в продаже появились и другие растворы. Фото: Алексей Кунилов

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Нужно ли белить стволы деревьев? Любой опытный садовод ответит: конечно, нужно, к тому же, дважды в год — весной и осенью. Осенняя побелка считается основной, лучше проводить её, когда опадёт листва, и температура воздуха понизится до 2—3°С.

Побелка предохраняет кору от обледенения, от повреждений при резких перепадах температур, от солнечных ожогов, которые возможны ранней весной, а также от насекомых-вредителей, личинки которых поселяются в коре.

Белить необходимо как взрослые деревья, так и молодые, но концентрация извести для молодых саженцев должна быть ниже.

Обычно известь наносят на стволы от корня до первой скелетной ветви нижнего яруса, но можно белить и нижние скелетные ветви на одну треть их длины.