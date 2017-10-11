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Общество 11 октября 2017, 18:52

Октябрь: пора белить деревья

Для побелки традиционно применяли гашёную известь, но сейчас в продаже появились и другие растворы. Фото: Алексей Кунилов

Для побелки традиционно применяли гашёную известь, но сейчас в продаже появились и другие растворы. Фото: Алексей Кунилов

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Нужно ли белить стволы деревьев? Любой опытный садовод ответит: конечно, нужно, к тому же, дважды в год — весной и осенью. Осенняя побелка считается основной, лучше проводить её, когда опадёт листва, и температура воздуха понизится до 2—3°С.

Побелка предохраняет кору от обледенения, от повреждений при резких перепадах температур, от солнечных ожогов, которые возможны ранней весной, а также от насекомых-вредителей, личинки которых поселяются в коре.

Белить необходимо как взрослые деревья, так и молодые, но концентрация извести для молодых саженцев должна быть ниже.

Обычно известь наносят на стволы от корня до первой скелетной ветви нижнего яруса, но можно белить и нижние скелетные ветви на одну треть их длины.

  • Опубликовано в №190 от 12.10.2017 
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Областная газета Свердловской области


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