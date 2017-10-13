Благодаря революции произошло формирование нашего национального достоинства

Сюжет 100 монологов о революции

Что утратила и что обрела Россия в 1917 году? Размышления читателей «ОГ».

Владимир Бочко, заведующий отделом региональной конкурентоспособности Института экономики УрО РАН, доктор экономических наук, профессор:

— Прежде всего, после революции изменился жизненный уровень людей в самом широком смысле этого понятия: благополучие, образование, технологическое развитие, свобода человека.

Если взять такой аспект, как уровень образования, то согласно переписи населения России 1897 года читать и писать могли только 20 процентов населения, а 80 процентов — были безграмотными. После 1917 года появился лозунг «Учиться, учиться и учиться», и уже к 1930-м годам умели читать и писать 60–70 процентов населения страны.

Сейчас у нас страна всеобщей грамотности. Более того, в современной России каждый третий занятый в экономике человек имеет высшее образование, а в Москве — каждый второй. Это сумасшедшая цифра, и нужно ли такое количество людей с высшим образованием — это отдельный вопрос.

Ещё один аспект, который получил новые силы благодаря революции, — это технологическое развитие. В XIX веке Россия была аграрной. Но в начале XX века, ещё до революции, появилось несколько идей технического прогресса, которые удалось реализовать только после 1917 года. Например, тогда возникла мысль освоения Урала и Кузбасса, а также строительства Днепрогэса.

Если брать более близкий пример, то у нас в Екатеринбурге на проспекте Ленина есть завод по обработке цветных металлов. Ранее он назывался аффинажным заводом. Его главной целью было производство платины. В начале прошлого века её в России не выпускали, хотя сырьё было. Идея о производстве платины была высказана ещё до революции, потом из-за Первой мировой войны платина приобрела ценность, а к реальному её выпуску приступили только в результате индустриализации страны.

Революция стала скачком в развитии России с точки зрения производительных сил. Активно строились железные дороги, была освоена Сибирь. Появилось массовое технологическое знание, которое прошло через рабфаки, через активное создание и расширение науки.

Напомню: в этом году отмечается 85-летие академической науки на Урале. Только после революции, в 1932 году, в Свердловске был создан Уральский филиал Академии наук (УФАН) СССР. Аналогичные центры появились и в других городах страны.

Благодаря революции в какой-то мере произошло и формирование нашего национального достоинства. Хотя здесь, конечно, существуют разные мнения. Одни считают, что идеология загнала людей в жёсткие рамки, не давала им свободно развиваться. Другие, напротив, настаивают, что только после революции граждане России открыли для себя путь к знаниям, к интеллектуальной работе.

Я же убеждён: именно в результате этой работы у нас до сих пор существует наука.