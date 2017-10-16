На мусор денег не хватает

«Визуальный» мусор и мусор под ногами развязывает руки вандалам, ведь кажется, что такое состояние городской среды — норма. Фото: Павел Ворожцов

В конце минувшей недели в Екатеринбурге состоялось заседание межведомственной комиссии по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». В нашем регионе на эту программу в 2017 году потратят 900 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов.

На совещании обсуждали, как сделать облик городов привлекательным.

— Наши территории необходимо избавить от так называемого «визуального» мусора — от надписей и рисунков на зданиях и, конечно же, от несанкционированной рекламы, — подчеркнул и.о. министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Он отметил, что самовольное размещение рекламных и информационных сообщений на зданиях, остановочных комплексах и деревьях будет рассматриваться как административное правонарушение.

«Визуальный» мусор раздражает и затрудняет доступ к нужной информации, но это не единственная проблема, которая не позволяет чувствовать себя в городе комфортно. Если летом в дождь не пройти от грязи, а зимой из-за неубранного снега, если на тротуарах и газонах валяются окурки, пластиковая упаковка, бутылки, то комфортным для проживания такой город не назовёшь.

Много лет ходим в Екатеринбурге на работу по одному и тому же маршруту и видим изменения: если раньше утром тротуар мели дворники, сегодня встречаются лишь гастарбайтеры, собирающие пластик и бумажки в чёрные полиэтиленовые пакеты. Видимость работы есть, а чистоты на улицах убавилось. Любой сильный ветерок поднимает с тротуаров на пешеходов мусор. Куда же исчезли дворники с мётлами и лопатами?

— Всё дело в финансировании, — уверен заместитель директора — главный инспектор МКУ «Служба заказчика Чкаловского района» Екатеринбурга Андрей Коновалов. — Техники хватает и у наших дорожных служб — дело не в том, кто именно убирает. Если взять улично-дорожную сеть города, то у нас тратится на уборку 37 рублей на квадратный метр в год, а в Москве — около одной тысячи рублей. То состояние улиц, в котором они находятся сегодня, это то, что мы можем себе позволить при нынешнем финансировании.

По его словам, ещё хуже финансируется уборка территории во дворах, за которую отвечают управляющие компании. Там в среднем тратится на эти цели 1 рубль 20 копеек в месяц из расчёта на квадратный метр. И жители домов ни в какую не идут на увеличение этих расходов. У некоторых даже нет договоров на вывоз снега с дворовых территорий. Управляющие компании в таких дворах сдвигают снег в кучи, там он лежит всю зиму, а весной тает, создавая проблемы.

Вот так в центре города «визуальный» мусор превращается в мусор на дороге. Фото: Владимир Мартьянов

— Содержание улично-дорожной сети чётко определено нормативами, установленными государством. В пределах этих нормативов все и живут. Есть утверждённые нормативы по уборке и есть та сумма, которая выделяется на данные цели, и это две разные величины. Для нашего города по нормативу на содержание улично-дорожной сети требуется миллиард с небольшим рублей в год, а по факту получается чуть больше 200 миллионов рублей. Нам не хватает денег на эксплуатационное содержание, — говорит заместитель начальника управления городским хозяйством администрации Нижнего Тагила Михаил Сёмин.

Выходит, что на уборку улиц городов региона тратится в несколько раз меньше, чем требуется нормативами. Какая уж тут чистота! В грязи бы не увязнуть. Но если так и денег в городских бюджетах на это хронически не хватает, почему тратятся гигантские суммы в федеральной программе по формированию городской среды на единичные проекты во дворах, которые в целом никак не могут повлиять на ситуацию? И всегда ли это оправданно?

Ещё раз поделимся личными впечатлениями. Дом, где живёт один из сотрудников «ОГ», вошёл в программу «Формирование комфортной городской среды» по одной причине: дворовый проезд был словно после бомбёжки, и ливневая канализация около дома засорилась, после дождя к двум подъездам было не подойти. Прежние многочисленные обращения ТСЖ в разные инстанции результата не давали, а тут, пожалуйста, — участвуйте в программе. Но, оказалось, проезд и ливнёвку не отремонтируют, пока жители не согласятся благоустроить двор. Если бы нам в магазине сказали: не продадим хлеб, пока не купите колбасу, мы назвали бы это навязанной услугой. В данном случае аналогичный подход называется «комплексным».

Двор между тем и так был неплох. Но приличные качели и горку демонтировали, яблони спилили, засыпали площадку гравийно-песочной смесью, на которой сейчас устанавливают игровые конструкции. Кстати, эту смесь горожане уже «оценили». Чуть ветерок — пыль столбом. К тому же и детей в нашем доме — раз-два и обчёлся. Не разумнее ли было потратить деньги на установку в округе дополнительных урн и скамеек? Деньги можно было потратить и на зарплату дворникам. А контролировать наличие урн у жилых домов должна управляющая компания. Ведь, выходя из двора на улицу, хочется также ощущать себя в комфортной среде.