Сюжет 100 монологов о революции

Что утратила и что обрела Россия в 1917 году? Размышления читателей «ОГ».

Галина Требелева, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института археологии РАН (г. Москва):

— Стало принято говорить о царском времени как об эпохе благоденствия в стране, а революцию и её достижения очернять. Но народный бунт возник не на пустом месте. Жить дальше так, как жил народ в России на рубеже XIX — XX веков, было просто невозможно. Ценилась жизнь только царственных особ и верхушки (элиты) общества. Основой революции стала глубокая классовая несправедливость.

Сегодня под влиянием пропаганды мы почему-то забыли литературные свидетельства той эпохи. Поэтому хочу напомнить, о чём писали Толстой, Чехов, Вересаев, Короленко и другие уважаемые русские классики в конце предреволюционного столетия: голод, необразованность, страшная и тяжёлая жизнь абсолютного большинства людей в стране. Показательны и данные статистического государственного доклада за 1901 год: «В зиму 1900–1901 гг. голодали 42 миллиона человек, умерли же из них 2 миллиона 813 тысяч православных душ». Спустя десять лет о ситуации в стране похоже докладывал и Столыпин: «Голодали 32 миллиона, потери 1 миллион 613 тысяч человек». Страшные цифры… В это время голодающие крестьяне пытались укрывать хлеб, но их пороли, мучили, выбивали его любыми путями, так как хлеб шёл на экспорт. Прибыль же с этого получал и жировал узкий круг «эффективных собственников» — тогдашние «олигархи».

Не лучше была и жизнь рабочих. На крупных фабриках и заводах — 12-часовой рабочий день. На более мелких, кустарных заводах, где не было посменной работы, рабочий день мог доходить до 18 часов в сутки. Рабочие при фабрике размещались в сырых корпусах, разделённых, как гигантский зверинец, на клетки или каморки, грязные, смрадные, пропитанные вонью. Широко эксплуатировался детский труд. Из общего числа рабочих 24,6% составляли дети до 14 лет, 25,6% — подростки до 18 лет. А теперь добавьте к этому фактически полное отсутствие медицинской помощи, образования и социальной защиты, и мы получим яркую картину тогдашнего «благоденствия» народа.

Революция в России стала шансом выжить для миллионов простых людей. И вопрос о жизни и смерти царской семьи в момент, когда взятую власть требовалось удержать в руках, у молодой народной власти не стоял.

Сегодня с революцией 1917 года сравнивают события 1990-х. На мой взгляд, это была уже контрреволюция. Большевики смогли создать конкурентную, эффективную систему, независимую от мирового капитала, которому служат «демократы». Эта система была опасна, и её свергли. Благополучное послевоенное поколение, которое не знало настоящих трудностей и лишений, фактически жило сыто, не ценило того, что имело. В результате — через 75 лет после Великой Октябрьской социалистической революции погубило завоевания предков, уничтожило и советскую промышленность, и сельское хозяйство, и систему социальной защиты.