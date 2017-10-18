К «ЭКСПО-2025» в Екатеринбурге может появиться новый вид транспорта

Новый трамвай способен развить скорость до 80 километров в час. Фото: Павел Ворожцов

Сюжет ЭКСПО-2025

Екатеринбург борется с Парижем, Осакой и Баку за право принимать Всемирную универсальную выставку ЭКСПО в 2025 году.

В уральской столице к «ЭКСПО-2025» планируют запустить движение скоростного поверхностного трамвая, связывающего центр города с районом ВИЗ-Правобережный. Об этом заявил заместитель главы администрации Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Андрей Корюков.

— В 2020 году «ЭКСПО» пройдёт в Дубае. Это означает привлечение порядка 14 миллионов человек. В пиковые дни — это 240 тысяч людей. Здесь нужен скоростной современный транспорт. Их два: метро или скоростной трамвай, — сказал он.

По словам Андрея Корюкова, скоростной поверхностной трамвай ничем не уступает метро. Если большинство членов Международного бюро выставок поддержит заявку Екатеринбурга на проведение «ЭКСПО-2025», то такой вид транспорта соединит центр города с ВИЗом-Правобережным.

И городские власти не намерены останавливаться на этом — в столице Урала застраивается Широкая Речка, Академический, Солнечный. В перспективе новый вид транспорта свяжет с центром и эти микрорайоны.

Макет городка «ЭКСПО-2025» в екатеринбургском районе ВИЗ-Правобережный был представлен в июле этого года на ИННОПРОМе. Он представляет собой адаптированную концепцию городка «ЭКСПО-2020», которую разработало московское бюро ABD architects. Конфигурация городка практически не изменилась. Согласно плану, вдоль акватории пруда расположится выставочная зона и главный павильон «Россия», а также несколько прогулочных улиц.

Напомним, на открытии выставки «ИННОПРОМ» Владимир Путин подтвердил, что поддержка Екатеринбурга к ЭКСПО-2025 обязательно будет. Позже министр промышленности и торговли Денис Мантуров отметил, что заявка детально проработана и имеет все шансы на успех. Как сообщил журналистам глава региона Евгений Куйвашев, следующая презентация города в Бюро выставок пройдёт в ноябре.