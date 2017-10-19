Морковь любит «холодную баню», а картофель боится холода

Принцип «в тесноте, да не в обиде» к овощам на хранении применить непросто. Фото: Станислав Мищенко

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Главная головная боль садоводов в эту пору — закладка урожая на хранение. Через пару недель, когда ртутный столбик термометра перестанет подниматься выше ноля градусов, клубни и корнеплоды придётся перенести из сараев и подполий на зимнее место хранения. У большинства овощные ямки невелики: как разместить там все овощи и при этом учесть требования каждого к длительному зимнему хранению?

Картофель

— Для картофеля, который вы закладываете на хранение, важно, чтобы у него перед этим был двухнедельный, так называемый, «лечебный» период. То есть он должен был в тёмном помещении пролежать не менее двух недель. Это нужно для того, чтобы проявились все заболевания. После этого картофель надо перебрать, и он будет хорошо храниться, — советует декан факультета агротехнологий и землеустройства Уральского государственного аграрного университета Михаил Карпухин.

Но в этом году из-за сырого года у многих картофель уже начал гнить. И сохранить его частникам, как считает директор ООО «Картофель» Игорь Картузов, будет непросто.

— Если весной для посадки были приобретены качественные семена картофеля высоких репродукций, то храниться он будет даже в таком неблагоприятном году отлично, — говорит он. — Если семена использовались низких репродукций или просто мелкие клубни картофеля, который уже возделывается многие годы, то храниться он будет плохо.

Очень важны также для хранения картофеля, по мнению Игоря Картузова, соблюдение температурного режима и обеспечение постоянного воздухообмена. Снижение температуры в хранилище ниже плюс трёх градусов может плохо сказаться на сохранности клубней.

— Если температура хранения опускается до плюс одного градуса, в клубнях крахмал начинает преобразовываться в сахар, в результате этого картошка начинает сластить на вкус, происходит разрушение её внутренней структуры, и как только температура повышается, картофель начинает портиться, — говорит Игорь Картузов.

Свёкла

Кстати, очень хорошо хранить свёклу вместе с картофелем. Её корнеплоды можно просто раскладывать по верху клубней.

— В наших ямах, как правило, бывает конденсат, и он капает на картофель. У клубней нежная кожура, и она быстро повреждается, потому что влага из конденсата содержит много различных болезнетворных спор, которые, попадая на клубни, сразу начинают прорастать. В итоге развиваются гнилостные процессы. А у свёклы очень толстая кожура, и ей конденсат не страшен, — советует Михаил Карпухин.

Но хранить картошку и свёклу вместе с морковью не рекомендуют, слишком различаются у них требования к условиям хранения.

Зимой в компании клубней и корнеплодов мирно уживаются многочисленные заготовки. У них особых запросов к хранению нет. Фото: Станислав Мищенко

Морковь

— Для корнеплода этой культуры требуются температура хранения 0 градусов, высокая влажность воздуха и хорошая его циркуляция для удаления СО2. У моркови при хранении выделяется в большом количестве углекислый газ, который должен выходить через вентиляцию, — говорит Игорь Картузов.

Для картофеля лучшая температура хранения — три градуса, для моркови — ноль, корнеплоды любят влажный воздух, клубням — это противопоказано. По этим причинам создать в одном месте для той и другой культуры оптимальные условия невозможно. Попытка сделать нечто среднее приводит лишь к порче урожая. Например, повышение температуры хотя бы до 0,5 градуса приводит к тому, что у моркови начинают отрастать побеги, а от снижения влажности воздуха корнеплоды делаются мочковатыми. Кстати, в последнее время многие садоводы стали хранить морковь в полипропиленовых мешках, потому что рекомендуемый классический способ хранения в ящиках с песком слишком хлопотен.

— В таких мешках для моркови создаётся оптимальная влажность — 95–98 процентов. Но самое главное — если хранить в них корнеплоды, то горловину мешков надо держать открытой, — советует Михаил Карпухин.

Кстати, хранение моркови в мешках позволит в какой-то мере «примирить» её с картофелем. Упрятав морковь в мешки, вы сможете в самом хранилище поддерживать более низкий уровень влажности, что будет уже благоприятным для тех же моркови и свёклы. Также морковь можно закладывать на верхние полки. Там температура несколько ниже, чем у пола, где у вас будет картошка.

Яблоки

В этом году у многих садоводов уродилось вдосталь яблок. Как их хранить? Прежде всего следует знать, какой у вас сорт. Хранить продолжительное время можно сорта яблок только зимнего срока созревания. И здесь тоже всё не так просто: яблоки выделяют при хранении большое количество этилена, этот газ ускоряет созревание плодов, так что их не рекомендуют хранить вместе с овощами — те могут начать дрябнуть или прорастать.

— Если температуру хранения яблок можно контролировать, то лучше держать их при слабом минусе — 0,5 градуса ниже ноля. Если контролировать температуру в месте закладки плодов на хранение невозможно, достаточно, чтобы ртутный столбик был в пределах одного-двух градусов тепла, — советует старший научный сотрудник Свердловской селекционной станции садоводства.