Ксения Каминская: «Мы старались понять, кто он - герой нашего времени?.»

Ксюша Каминская у одной из экспозиций, посвящённой уральской природе. Фото: из личного архива Ксении Каминской

От редакции: наш корреспондент Ксения Каминская в эти дни находится в Сочи, в составе свердловской делегации на Всемирном фестивале молодёжи и студентов. Ксюшу знают многие наши читатели. Она — автор собственного проекта «Социальный репортёр», студентка факультета тележурналистики с ограниченными возможностями здоровья (Ксюша передвигается с помощью инвалидной коляски). Она передаёт с места событий:

- Как же непросто даётся выбор мероприятий фестиваля. Каждый вечер, возвращаясь в гостиницу, сложно представить, как сложится наш следующий день. Расписание мы составляем самостоятельно, исходя из желаний и предпочтений.

С помощью таких очков участники мастер-класса наблюдали космические пространства. Фото: из личного архива Ксении Каминской

Я впервые побывала на мастер-классе своего направления – новые медиа. Руководитель отдела развития панорамного видеоконтента телеканала Russia Today Светлана Климкина рассказала о съемке 360 градусов. Я уже была знакома с этой технологией, но узнала о ней много нового. Оказывается, развлекательные видео - далеко не единственное применение такого формата. Телекомпания RT выпускает сюжеты и документальные фильмы в виртуальной реальности. А в прошлом году такую камеру впервые в истории отправили в космос, вместе с космонавтом Андреем Борисенко. Теперь каждый желающий может увидеть тонкости космической жизни, для этого даже не обязательно иметь специальные очки. В России технологии 360 градусов только начинают внедряться в массы, в то время как в Китае и других странах мира очки используют в школах на уроках географии. В конце мастер-класса участники испытали виртуальную реальность на себе – полетали в космосе. Светлане помогал давно знакомый мне Георгий Молодцов, наш земляк, который снимает видео 360 градусов, в том числе про людей с инвалидностью.

Многие делегаты фестиваля приехали со своими национальными музыкальными инструментами. Фото: из личного архива Ксении Каминской

Мне запомнилась дискуссионная площадка под названием «Герой нашего времени: кто он?». Мы старались понять, кого считать современными героями. Во время дискуссии спикеры поднимали тему волонтёрства и благотворительности, рассуждали о том, стоит ли относить добрые дела к героическим поступкам. Мнения разделились на две основные позиции: помощь людям должна стать частью повседневной жизни каждого человека и не считаться героизмом, или же стоит замечать каждый маленький поступок, чтобы достичь большего. В дискуссии принимали участие люди из разных сфер: паралимпиец Алексей Мошкин, создатель инклюзивной коллекции Светлана Козинова, музыкант Александр Скляр, писатель Сергей Шаргунов, научный сотрудник МГУ Петр Каменский и директор информационного портала «Такие дела» Митя Алешковский.

В перерывах между мастер-классами я стараюсь знакомиться с другими участниками. Особенно хочется успеть пообщаться с иностранцами. Первое время я не решалась подойти к первому встречному человеку и заговорить с ним, потому что не знала, как он может на это отреагировать. Но сейчас мне стало понятно, что все люди здесь абсолютно открыты для общения. Иностранные участники сами здороваются с нами, делают селфи, желают хорошего дня. Некоторые из них устраивают целые национальные концерты прямо на улице или в медиацентре: играют на народных инструментах, танцуют, собирают вокруг себя целую толпу зрителей. Так что, уверена, в ближайшие дни каждый сможет найти новых друзей из разных стран и регионов России.