Аритмия — диагноз для социума

Главный герой картины Олег, врач скорой помощи, спасая других, не может спасти собственную семью. Фото: Кадр из фильма "Аритмия", режиссёр Борис Хлебников

В кино не был сто лет. Посмотрел фильм «Аритмия». Хочу поделиться впечатлениями.

Но сначала не о фильме.

Что меня поразило: в элитном московском кинотеатре зрители заходят в зал с попкорном, чипсами и другими вредными углеводами.

Первые полчаса по всему залу раздаётся чавканье, следующие полчаса — бульканье. Что за укоренившаяся привычка у молодёжи — двигать челюстями во время просмотра фильма? По-другому уже не воспринимается происходящее на экране? Неужели так голодны, что этот попкорн жизненно необходим?

Фильм «на разрыв» —большая часть зрителей плачет. Одновременно с этим несколько зрителей хохочут. Честное слово, там нет ничего смешного. Печальное есть. Честное есть. Обидное есть. Сложное есть. Смешного — нет. Зачем люди с низким интеллектуальным уровнем ходят на такие фильмы? Существует ограничение по возрасту 18+, теперь нужно ввести ограничение «Интеллектуальное кино. Фильм НЕ для дураков».

Сам фильм многогранный и жизненный. И, как в обычной жизни, в нём переплетено несколько сюжетных линий.

Я — врач, и меня возмущает, что молодые врачи вынуждены начинать свой профессиональный путь в таких условиях. Их мизерной зарплаты хватает только на съём дешевой однушки, самую простую одежду и продукты. У них нет ни времени, ни душевных сил на жизнь за пределами работы.

Меня зацепила внутренняя незрелость врачей, казалось бы, профессионалов своего дела. Они абсолютно инфантильны, они — как воспитанники старшей группы детского сада — реагируют на трудности слезами и истериками и ждут, когда кто-то придёт и решит их проблемы. К сожалению, это не художественный приём режиссера, а реальность, которую часто можно наблюдать в жизни.

Главные герои фильма — врач скорой помощи Олег и его супруга Катя. У них нет ни жизненных целей, ни поставленных задач. Молодые, талантливые, трудолюбивые, влюблённые в свою профессию. При этом одна не понимает, что делать и как ей состояться как женщине в этой жизни, впадает в депрессию, а периодически — в истерики. Второй — пьёт всё свободное от работы время. Пьёт, потому что не знает, чем занять жизнь, как разрешить внутренний конфликт. «Я всегда буду работать на скорой помощи. Я всегда буду врачом. Вот такой я у тебя урод». Ты — молодой, перспективный, сильный врач! Почему бы не поставить себе планку — я ещё поработаю пару лет на скорой, наберусь опыта. А потом постараюсь устроиться на более денежную работу. Да, работа выжимает все силы! Но жить легче, когда есть к чему стремиться. Даже нет, не так — можно и нужно жить лишь тогда, когда есть к чему стремиться.

И последнее — реформа здравоохранения. Не хочу её даже комментировать. Это больная для меня тема, заслуживающая отдельного разговора. Может быть, и правильно её вплели в фильм — надо показать, что реформа идёт не на пользу пациентам или врачам, а для того чтобы показать видимость какой-то работы. Что делать, на самом деле никто, видимо, не знает.

Советская скорая помощь была и остаётся лучшей. Ни в одной европейской стране нет такой скорой, нам есть чем гордиться. Но как много зависит от руководителей — таких новых заведующих подстанцией, как в фильме, надо выкорчёвывать сразу и на корню. Ответственность за жизнь людей, попавших в беду, не измеряется минутами, маршрутами и не укладывается в матрицы, поверьте мне, много повидавшему и опытному врачу.

Аритмия — это не только про ритм сердца. Это про нашу действительность — нестабильную, спорную, без уверенности в завтрашнем дне. Сегодня — подъём, завтра — спад. Сегодня — жизнь, завтра…

P.S.: И ещё одно. После солёного попкорна, налившись водой, колой или пивом, через час все начали бегать в туалет. Может, у них цистит или аденома предстательной железы?

Фото: Станислав Савин

Досье "ОГ" Михаил Семёнович СКЛЯР — доктор медицинских наук, экс-министр здравоохранения Свердловской области, генеральный директор Европейского медицинского центра «УГМК-Здоровье». До поступления на педиатрический факультет Свердловского государственного медицинского института работал медбратом в Свердловском городском врачебно-физкультурном диспансере.

После получения диплома работал в городской больнице № 10, затем в Областной детской клинической больнице № 1.

В 1987 году возглавил реанимационно-анестезиологическое отделение ОДКБ № 1.

В 1993 году был назначен на должность главного врача этой больницы.

С 1998 по 2007 год руководил министерством здравоохранения Свердловской области. Заслуженный работник здравоохранения РФ. В тему «Аритмия» — кинофильм режиссёра Бориса Хлебникова. В широкий российский прокат вышел 12 октября 2017 года. На кинофестивале «Кинотавр-2017» картина была награждена Гран-при, призом за лучшую мужскую роль и призом зрительских симпатий. На 52-м Международном кинофестивале в Карловых Варах актёр Александр Яценкополучил приз за лучшую мужскую роль. На Втором Уральском открытом фестивале российского кино фильм был награждён Гран-при, а также призом «Белый слон» гильдии киноведов и кинокритиков России «за тонкое ощущение ритмов современной жизни». Исполнители главных ролей Александр Яценко и Ирина Горбачёваполучили призы за лучшую мужскую и женскую роли.