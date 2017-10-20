Наука умеет много…

«В науки он вперит ум, алчущий познаний...» А.С. Грибоедов. Фото: Павел Ворожцов

85 лет назад на Среднем Урале появилась академическая наука: 13 января 1932 года по ходатайству Президиума АН СССР и Уралобкома ВКП(б) секретариатом ЦИК СССР было принято решение об организации здесь комплексной научно-исследовательской базы.

Так, в Свердловске появились институты химического, геологического и геофизического профиля. Созданный Уральский филиал АН СССР (УФАН) возглавил академик Александр Ферсман. Позже сюда вошли Ильменский заповедник и Уральский физико-технический институт. В стране шла индустриализация, как хлеб, был нужен металл, это и определило основные научные направления в то время — добыча и переработка рудного и нерудного сырья, химии минерального сырья и нефти, металловедения и термической обработке стали.

И как это потом пригодилось в войну! Добавились и новые задачи: создание высококачественных сталей для танковой промышленности, качественного моторного топлива из высокосернистой нефти, лекарственных средств из класса сульфаниламидов и приборов контроля качества военной продукции. Академик Патон, к примеру, внедрил в Нижнем Тагиле автоматическую сварку танковой брони, не имеющую аналогов в мире. Американцы по старинке клепали танки, а немцы варили вручную.

В послевоенные годы УФАН становится комплексным научным центром. Успешно развиваются научные школы благодаря таким крупным учёным, как Вонсовский, Садовский, Есин, Чуфаров, Смирнов, Постовский, Шварц, Красовский, Булашевич. Теперь их имена носят уральские институты. В 1971 году филиал академии становится Уральским научным центром. Но подлинным прорывом стало создание Уральского отделения в 1987 году. Это второй, 30-летний юбилей, отмечавшийся на этой неделе. В чём разница, спросите вы? Во-первых, в статусе. Во-вторых, и это главное — и у филиала, и у центра не было своего бюджета. Проще говоря, микроскопа не купишь без ведома и разрешения Москвы. А теперь у УрО РАН просто отдельная строка в бюджете академии, и, как распорядиться деньгами, отделение решает само. В своём выступлении на торжествах по случаю юбилеев председатель УрО РАН Валерий Чарушин рассказывал, что однажды попросил академию помочь решить какой-то вопрос, связанный со строительством 100-квартирного дома для молодых учёных, академики сильно удивились: «Как? Вы умудряетесь ещё и дома строить?». Он, кстати, уже заселён.

Третий юбилей — исполнилось 25 лет возрождению Демидовской премии. Лауреатами её становятся учёные, заслужившие признание своих коллег, без влияния каких-либо властных структур. Очень высоко ценится в российском учёном мире.

Учёные были бы не учёными, если бы такой праздник отметили только торжественным собранием и непременным банкетом. Это тоже было, конечно, но завершилось новыми докладами. И Чарушин, приняв все поздравления и подарки, прочёл лекцию «Принципы «зелёной» химии в органическом синтезе». Это новое и чрезвычайно востребованное направление, призванное разработать щадящие для природы и человека химические технологии. Кстати, сами учёные это слово не очень любят, у них больше в ходу другое — исследователь и, если вдуматься, оно более точное.

И вот они всю неделю на приуроченном к юбилеям научном форуме делились на площадках крупных институтов результатами своих исследований. По 100–150 докладов в день! А темы-то, темы… Новые композитные материалы, восстановление биоресурсов, ядерная медицина, патологии Севера, тяжёлые металлы в почве городов и совсем неведомое «О чём танцуют деревья?».

Есть такая шпаргалка для карточного фокуса, и звучит она так: «Наука умеет много гитик». Иной раз и подумаешь: а чем наши учёные, то бишь исследователи, не фокусники?

УРО РАН В ЦИФРАХ 38 институтов;

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